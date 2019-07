Ricci & Capricci | al via su La5 la nuova situation comedy della Sunshine Production

Prati-gate - un ex corteggiatore di U&D sbotta contro la PerRicciolo : 'Ridicole' : Il giallo legato alle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra arricchirsi ogni giorno di elementi sempre più inquietanti. Nelle scorse ore Gianluca Tornese è letteralmente sbottato contro Pamela Perricciolo: le parole dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne si vanno ad aggiungere alle testimonianze negative di Alfonso Signorini, Emanuele Trimarchi, Sara Varone e Manuela Arcuri. Le due ex socie dell'Aicos Management per molti anni hanno ...