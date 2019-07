Red Magic 3 arriva nella nuova colorazione Camo con 12-256 GB a 599 euro

ASUS ROG Phone 2 - Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla Edition in arrivo nel 2019 : ASUS è pronta a rilasciare il proprio nuovo gaming Phone, annunciando la propria intenzione di continuare nel mercato degli smartPhone mentre per il nuovo modello Red Magic dovremo attendere qualche mese. Intanto anche Samsung lavora a una versione speciale del prossimo flagship. Scopriamo tutti i dettagli. ASUS ROG Phone 2 Sarà presentato il 23 luglio, […] L'articolo ASUS ROG Phone 2, Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla ...

Red Magic 3 arriva nella colorazione Red con nuovi accessori - taglio di prezzo per Red Magic Mars : Novità in casa Nubia: Red Magic 3 è in arrivo nella colorazione Red con nuovi accessori ufficiali, Red Magic Mars subirà un taglio di prezzo.

Nubia Red Magic 3 è disponibile ORA a partire da 479€! : Poco tempo fa vi parlammo delle caratteristiche principali del nuovissimo Nubia Red Magic 3, uno smartphone Top di Gamma pensato per il gaming e le situazioni più estreme grazie ad una scheda tecnica impressionante

Nubia Red Magic Mars : ha senso il gaming phone economico? : Rispondiamo subito alla domanda: Nì. Con questo gaming phone Nubia si è impegnata nel creare uno smartphone che adottasse davvero delle funzionalità gaming – riuscendoci in un certo senso – ma d'altra parte l'esperienza d'uso

Modern Horizons - in anteprima per WiRed una carta della nuova espansione di Magic : Uscirà il 14 giugno e si chiamerà Modern Horizons la nuova espansione di Magic The Gathering, il popolare gioco di carte collezionabili. Sarà un set di carte con un funzionamento completamente inedito che andrà a intersecarsi solamente con una modalità (o formato) di gioco chiamato “Modern”. Quando si parla di Magic, infatti, si pensa erroneamente ad un singolo gioco mentre invece, con le “figurine” inventate da Wizards ...

Red Magic 3 - il primo smartphone con ventola - è disponibile all’acquisto : Lo smartphone da gaming Red Magic 3 prodotto da Nubia è stato presentato al pubblico e lanciato nella Cina continentale circa un mese fa, ma ora sta diventando disponibile a livello internazionale. Nubia Red Magic 3 è disponibile online a partire da oggi attraverso il sito ufficiale in vari paesi nordamericani ed europei, come gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e l'UE, ma sta sbarcando anche in altri mercati globali tra i quali ...

Red Magic 3 arriverà in Italia dal 27 maggio preceduto dalla promozione Beat the Heat : Red Magic 3, lo smartphone da gaming presentato da Nubia il 28 aprile, sarà disponibile in numerosi mercati, incluso quello Italiano, dal 27 maggio.