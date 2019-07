Oroscopo Bilancia | luglio | tensioni sentimentali per il segno

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il settimo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto ildellaper quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 312019. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel modo più giusto il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti sono state complesse per il, con Mercurio e Saturno in opposizione a livello salutare avete vissuto dei momenti di calo. Anche in amore, ci sono state delle polemiche da affrontare, ma le coppie forti hanno avuto la possibilità di rafforzare ancora di più i propri sentimenti. Per quel che riguarda il settore lavorativo, non sono mancati buoni affari da concludere, ma anche complicazioni da gestire e risolvere nella parte centrale del periodo. Con l'arrivo del nuovo mese, è possibile che siate particolarmente nervosi. Saturno crea ...

