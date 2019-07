Il pilota Carlin Dunne è morto sul colpo in uno spaventoso incidente (Di lunedì 1 luglio 2019) Dramma in casa Ducati, in un terribile incidente ha perso la vita un pilota della scuderia di Borgo Panigale. Si tratta del 36enne Carlin Dunne, scomparso tragicamente alla Piker Peak, la famosa corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado. Carlin Dunne, uno dei volti più noti del motociclismo di oltreoceano , era originario di Santa Barbara in California. pilota eccentrico con una stile di guida inimitabile, Carline Dunne era un veterano di questo tipo di competizione che aveva vinto quattro volte. Domenica Carline Dunne era vicino al traguardo sul prototipo della Ducati Streetfighter V4 del team Spider Grips: aveva dominato i tre settori del tracciato ed era molto vicino al nuovo record della “Race to the Clouds”.



Il giornale locale Colorado Springs Gazette ha riferito che i corridori hanno avuto problemi con una piccola gobba sulla strada vicino alla cima. Secondo un cronista del giornale l’incidente sarebbe avvenuto a meno di 20 metri dal traguardo. Più testimoni hanno detto che Dunne avrebbe colpito la protuberanza ad alta velocità che ha causato la rotazione della ruota anteriore.



Si tratta della settima vittima alla Pikes Peak che quest’anno è arrivata alla 97ª edizione. Dunne nel 2012, con il tracciato completamente asfaltato, su una Multistrada vinse con un tempo sotto i 10 minuti fermando il cronometro a 9’52”819. Suo anche il record con una moto elettrica nel 2013, 10’00”964. Quest’anno stava tentando il nuovo primato sul prototipo della nuda derivata della Panigale V4. (Di lunedì 1 luglio 2019) Dramma in casa Ducati, in un terribileha perso la vita undella scuderia di Borgo Panigale. Si tratta del 36enne, scomparso tragicamente alla Piker Peak, la famosa corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado., uno dei volti più noti del motociclismo di oltreoceano , era originario di Santa Barbara in California.eccentrico con una stile di guida inimitabile,era un veterano di questo tipo di competizione che aveva vinto quattro volte. Domenicaera vicino al traguardo sul prototipo della Ducati Streetfighter V4 del team Spider Grips: aveva dominato i tre settori del tracciato ed era molto vicino al nuovo record della “Race to the Clouds”.Il giornale locale Colorado Springs Gazette ha riferito che i corridori hanno avuto problemi con una piccola gobba sulla strada vicino alla cima. Secondo un cronista del giornale l’sarebbe avvenuto a meno di 20 metri dal traguardo. Più testimoni hanno detto cheavrebbe colpito la protuberanza ad alta velocità che ha causato la rotazione della ruota anteriore.Si tratta della settima vittima alla Pikes Peak che quest’anno è arrivata alla 97ª edizione.nel 2012, con il tracciato completamente asfaltato, su una Multistrada vinse con un tempo sotto i 10 minuti fermando il cronometro a 9’52”819. Suo anche il record con una moto elettrica nel 2013, 10’00”964. Quest’anno stava tentando il nuovo primato sul prototipo della nuda derivata della Panigale V4.

Aveva anche partecipato al documentario On any sunday del 2014 sul motociclismo estremo e alla serie televisiva Drive on Nbcsn del 2018. A Borgo Panigale le bandiere sono a mezz’asta in segno di lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio. “In momenti come questi la tristezza ci attanaglia e ogni parola sembra vuota e priva di significato. Carlin era un vero ducatista, lavoratore e appassionato come noi, e lascia un vuoto in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.



Stringiamoci tutti con la famiglia di Carlin” ha commentato Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati. “Carlin Dunne rimarrà per sempre parte della famiglia del Pikes Peak”, hanno aggiunto gli organizzatori in un comunicato. La tragedia di Carline Dunne riapre la ferita di un altro pilota scomparso prematuramente, il campione del mondo della MotoGp Nicky Hayden, morto in un tremendo incidente stradale qualche anno fa.