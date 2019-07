Lucca | ultimo concerto di Ennio Morricone La Protezione civile porta l' acqua agli

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Raffaello Binelli Da Twitter Ventimila persone partecipano all'del Maestro, al Summer Festival di. Proteste per la difficoltà di acquistare cibo eEmozioni per i ventimila che, alSummer Festival, hanno avuto la fortuna di assistere all'di, che ha deciso di chiudere così la sua lunghissima carriera. Il Maestro, celebre in tutto il mondo per i brani che ha scritto per il cinema, ha dedicato la sua esibizione alle vittime della strage di Viareggio, avvenuta dieci anni fa. Forti disagi per gli spettatori, che hanno sofferto la sete non solo per il grande caldo ma anche perché, secondo alcune testimonianze rilanciate sui social network, c'era un solo venditore di bibite e generi di conforto. Come si legge sul sito L'Arno.it non è stato facile sopre la sete e la lunghissima coda per cercare un ...

Radio105 : Una grande perdita per la musica: #EnnioMorricone ha diretto il suo ultimo concerto a #Lucca ?? - sergiofabi : Ennio Morricone 20mila persone al suo ultimo concerto a Lucca - novasocialnews : Ennio Morricone dice addio al palcoscenico: 20mila persone al suo ultimo concerto a Lucca #novasocialnews… -