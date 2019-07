Legnano | uccide il padre a coltellate durante una lite | arrestato un 36enne

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Una bruttissima tragedia familiare si è consumata questa mattina intorno alle ore 10:30 in un'abitazione di, comune del milanese, in via Sante Giovanelli all'incrocio con via Barbara Melzi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 36 anni, Marco C., al culmine di unacon il71enne, Michele, ha colpito aquest'ultimo, ferendolo gravemente endolo quasi all'istante. Ad accorgersi del dramma sono stati alcuni operai che stavano lavorando nei pressi dell'abitazione: gli stessi hanno sentito le urla provenire dall'appartamento. Immediatamente i residenti si sono mobilitati, chiamando il 112. La scena sarebbe stata notata anche dalla moglie della vittima, che non appena è entrata in casa ha accusato un malore. Successivamente è stata allontanata dalle Forze dell'Ordine e sotto choc è stata trasferita in ospedale. Unafuribonda I ...

francesco_bigno : Legnano, accoltella a morte il padre 71enne dopo una violenta lite domestica - infoitinterno : Legnano, dramma in via Giovannelli: figlio uccide il padre - infoitinterno : Omicidio a Legnano, uccide il padre a coltellate dopo lite: arrestato 36enne -