ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) È statocon una coltellata al culmine di una lite famigliare. Secondo gli investigatori, è maturato in questo ambito l’omicidio di un uomo di 71 anni, ritrovato morto nella propria abitazione a, nel Milanese. La vittima, Michele Campanella, al momento dell’omicidio si trovava nella sua abitazione assieme alla moglie e al. Ed è proprio attorno a quest’ultimo, un uomo di 30 anni, che si stanno concentrando le indagini della polizia. L’uomo, Marco Campanella, è stato portato ined è statodal pubblico ministero in qualità di sospettato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la moglie della vittima in compagnia dei soccorritori in evidente stato di choc ma senza ferite, mentre un testimone oculare, affacciato al balcone di fronte all’abitazione della vittima, avrebbe riferito di aver visto un uomo che aggrediva ...

Noovyis : Un nuovo post (Legnano, 71enne ucciso a coltellate: il figlio interrogato in commissariato) è stato pubblicato su P… - notizieit : Legnano, ucciso in casa un 71enne: sospettato dell’#omicidio il figlio - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Legnano, 71enne ucciso a coltellate: il figlio interrogato in commissariato -