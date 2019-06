Salvini lasci ai magistrati la serenità di decidere su Carola

Sea Watch - Matteo Salvini non lascia scampo a Carola Rackete : "Cosa le faremo se non finirà a processo" : "Arrestata Carola Rackete, la nuova eroina del Partito democratico". Su Facebook Matteo Salvini "festeggia" sobriamente le manette ai polsi della capitana della Sea Watch, che non sapendo "come impiegare il suo tempo" ha deciso di "speronare nella notte la motovedetta Guardia di finanza. Ci sono i v

Salvini adesso si sbilancia - lancia ultimatum è pronto a lasciare il governo! : Matteo Salvini questa volta non ci gira con le parole, pronto l’ultimatum potrebbe abbandonare il governo Tre approcci diversi in maggioranza, un governo che torna sul filo dell’instabilità, una procedura di infrazione senza precedenti che si avvicina. È un vero e proprio «black Friday» giallo-verde quello che, da Bruxelles, si vede costretto ad affrontare il premier Giuseppe … Continue reading Salvini adesso si sbilancia, ...

Salvini dà un improvviso ultimatum : 'Giù le tasse o lascio il governo' : A lungo in molti avevano sospettato che Salvini fosse alla ricerca di un pretesto per far cadere il governo prima di luglio (così da poter andare al voto a settembre) e adesso questa ipotesi sembra improvvisamente molto più realistica. Il Ministro dell'Interno, infatti, di ritorno dal suo viaggio negli Usa, ha annunciato che o si attuerà una riforma coraggiosa "in stile Trump" sul fisco, con un taglio di circa 10 miliardi di euro, altrimenti ...

Matteo Salvini : "Giù le tasse o saluto tutti e lascio il governo. Servono dieci miliardi" : All'Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. "Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado". Matteo Salvini è pronto a lasciare il governo se non gli faranno abbassare le tasse, dice al Corriere della Sera: "Solo così si rianima l'economia, non è quello che vogliono i liberali? Basta

Salvini fissa il suo prezzo : 10 miliardi. "O si fa così o lascio" : Matteo Salvini è tornato rinvigorito da Washington, ispirato da Donald Trump e da quella “manovra trumpiana” che ritiene indispensabile per rilanciare l’Italia. Lo dice esplicitamente al Corriere della Sera, con toni da aut aut verso l’alleato 5 stelle, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giuseppe Conte. Serve uno shock fiscale, servono almeno 10 miliardi di euro per finanziare ...

Governo - Salvini : giù le tasse o lascio : 7.38 "Abbassiamo le tasse per 10 mld altrimenti sono anche disposto a lasciare". Così il vicepremier Salvini parla sul Corsera della necessità di riformare il fisco per rilanciare l'economia: "non è quello che vogliono i liberali?". "Per il 2019, se è vero come è vero che lo Stato spende di meno e incassa di più, possiamo utilizzare quella cifra per abbattere il debito", ma "basta con lo strozzare la crescita", afferma Salvini: "Taglieremo le ...

Maturità - polemica su Montanari - Salvini : 'Lasci e chieda scusa all'Italia' : E' polemica su Tomaso Montanari, uno degli autori selezionati per la prima prova dell'esame di Maturità. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi, si è scagliato contro il famoso storico dell'arte fiorentino: 'Ha infangato il nome del regista Franco Zeffirelli e di Oriana Fallaci". Il saggista, su il Fatto Quotidiano ha replicato al leader leghista: "Dovrebbe pensare ad altre cose'. E, dopo avergli ricordato che la Costituzione sancisce ...

Maturità - Salvini contro Tomaso Montanari : “Chieda scusa all’Italia e lasci ogni incarico pubblico” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, va allo scontro con Tomaso Montanari, storico dell'arte e autore del libro di cui un brano è stato scelto per la Maturità: "Quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia”.

Esami - Salvini : Montanari lasci - si scusi : 15.20 "Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio.Che lasci ogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia". Così il vicepremier Salvini su Tomaso Montanari, storico dell'arte e saggista fiorentino, di cui un testo è stato selezionato per la prova scritta dell'esame di maturità. Montanari in un tweet ha definito Zeffirelli "un ...

Matteo Salvini : "Montanari? Chieda scusa per gli attacchi a Fallaci e Zeffirelli e lasci ogni incarico" : “Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e Chieda scusa all’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini su Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta ...

Maturità - Salvini : "Montanari? Lasci ogni incarico e chieda scusa" : Angelo Scarano Il vicepremier attacca Tomaso Montanari dopo le parole del critico su Zeffirelli e Oriana Fallaci All'esame di Maturità del 2019 spunta tra le tracce una basata su un saggio di Tomaso Montanari, "Istruzioni per l'uso del futuro". Si tratta di un testo che parla del patrimonio culturale italiano. I maturandi nella tracci di fatto devono argomentare il rapporto che c'è tra il nostro patrimonio artistico-culturale con i ...

Conte avverte Di Maio e Salvini : dialogo con la Ue o lascio : L'intenzione di affondare il coltello non c'è. A Bruxelles in questi giorni si discute molto di nomine, oltre che di Brexit, e il problema dei conti pubblici italiani può...

Luxuria attacca Salvini : 'Lasci le divise ai Village People - la nostra icona' : Il Roma Pride non poteva certo essere considerata una manifestazione in cui sarebbe stato facile trovare sostenitori di Matteo Salvini. Il suo scarso feeling con il mondo gender è certificato da diverse scaramucce dialettiche e non solo. Basti pensare all'impegno avuto dal ministro che ha fatto si che sui documenti di identità si abbandonasse la dicitura "genitore 1" e "genitore 2", ripristinando i tradizionali "padre" e "mare". L'intervento di ...