LIVE European Games 2019 in DIRETTA | ultima giornata Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 CICLISMO SU PISTA – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 punti) a metà gara anche se Paternoster e Balsamo sono perfettamente in lotta per il podio 13.53 LOTTA – Successo del bielorusso Kiryl Hryshchanka per 5-1 nella finale dei -130 kg sul georgiano Iakobi Kajaia,gara del programma 13.50 GINNASTICA ARTISTICA – Seconda posizione provvisoria per il francese Samir Ait Said (14.700) alle spalle dell’ucraino Radivilov nella finale degli anelli nella quale è impegnato anche Marco ...

