Francesca De André | ancora critiche dopo il Gf 2019 | la reazione e un duro post

Gennaro Lillio : “Rapporti intimi con Francesca De Andrè - il GF non ha trasmesso le immagini” : Gennaro Lillio chiarisce che la relazione con Francesca De Andrè sarebbe seriamente cominciata solo nel corso dell’ultima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello. Nessun filmato che raccontasse quei momenti è mai andata in onda e l’ex gieffino spiega: “O siamo stati bravi a nascondersi o hanno evitato di trasmettere quei momenti”.Continua a leggere

L’amore ti cambia la vita! Francesca De Andrè ricorda un momento nella casa con Gennaro Lillio : Ormai Gennaro Lillio e Francesca De Andrè vivono tranquillamente la loro storia d'amore, anzi sono più appassionati che mai. Le discussioni che hanno animato la loro permanenza nella casa sembrano essere un lontano ricordo, ma la gieffina riporta proprio una delle confessioni che le fece il modello napoletano durante il reality, un discorso intenso sull'amore. --Gennaro Lillio sta cercando di spiegare cosa sia per lui l'amore, una sorta di ...

Francesca De André e Gennaro - lacrime e ‘odore’ di crisi : In molti si stavano chiedendo come procede, ora che il Grande Fratello 16 si è concluso, la storia tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Diverse sono le novità che circolano sulla chiacchierata coppia I due, infatti, non mancano di aggiornare i loro fan riguardo alla loro vita privata, con una certa assiduità. Dai loro contenuti social, emerge dunque come siano sempre più innamorati e al momento si troverebbero in vacanza insieme a ...

Gennaro Lillio : "Francesca De Andrè mi fa stare bene" : Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio fuori dalla casa del 'Grande Fratello'. La neo coppia cerca di ritagliarsi del tempo da passare assieme per conoscersi a pieno nella vita di tutti i giorni. Al settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, il modello napoletano ha affidato un primo bilancio di questa conoscenza: Ho trovato una persona alla quale voglio un bene immenso. Sto vivendo Francesca ...

Francesca de Andrè condivide sui social un ricordo di Gennaro Lillio al Grande Fratello (FOTO) : Per Gennaro Lillio e Francesca de Andrè tutto è iniziato all'interno della casa del Grande Fratello. Un colpo di fulmine che ha caratterizzato il loro percorso nel reality show di Canale 5 e che ha inevitabilmente cambiato le loro vite, soprattutto quella della figlia del celebre cantautore che ha chiuso con un passato chiamato Giorgio Tambellini per cadere fra le braccia del giovane napoletano.Francesca non a caso ricorda con affetto ...

Francesca De Andrè stupita : l’importante gesto di Gennaro Lillio : Grande Fratello: Gennaro Lillio stupisce Francesca De Andrè con un gesto Francesca De Andrè è tornata da Gennaro Lillio. L’ex concorrente del Grande Fratello, reduce da una vacanza da sogno a Miami con le amiche, ha riabbracciato poche ore fa il fidanzato. Su Instagram Stories i due ex gieffini hanno ripreso il loro incontro, i baci e gli abbracci reciproci. Tra uno shooting e l’altro, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno ...

Francesca De André - lacrime per Gennaro Lillio : il ricordo che commuove : Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Grande Fratello, la coppia sempre più innamorata Innamorati più di prima e continuamente insieme, Francesca De André e Gennaro Lillio sembrano affiatatissimi dopo il Grande Fratello 2019 e non mancano di aggiornare costantemente i propri fan via social; sappiamo ad esempio che adesso sono insieme a Napoli, […] L'articolo Francesca De André, lacrime per Gennaro Lillio: il ricordo che commuove ...

Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio : “Deve scusarsi per le parole dette a Francesca” : Fabrizia De André attacca Cristiano Malgioglio, a quasi un mese dall'ultima puntata del Gf: "Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase 'chiamate un neurologo'". --Per Fabrizia De André, il cantante deve scusarsi con Francesca per una serie di affermazioni, soprattutto quelle nell'ultima puntata: "Non mi ...

Gennaro Lillio e Francesca De André non si sono ancora detti ‘Ti amo’ : Gennaro Lillio non ha ancora detto ‘Ti amo’ a Francesca: “Le parole sono importanti” La storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio procede a gonfie vele nonostante le malelingue che li vorrebbero interessati l’una all’altro solo il tempo di un’estate di passione e di gossip. D’altronde si sa che è proprio quando i riflettori calano che si vede la durata di un rapporto. Recarsi a ...

Malgioglio deve scusarsi! Fabrizia De André difende Francesca : Intervistata dal settimanale Nuovo, Fabrizia De André parla del suo rapporto con Dori Ghezzi e difende la sorella Francesca: "Malgioglio deve chiedere scusa". Intervistata dal settimanale Nuovo, Fabrizia De André parla del suo rapporto con Dori Ghezzi, seconda moglie di suo nonno Fabrizio, e difende la sorella Francesca De André dagli attacchi subiti da Cristiano Malgioglio durante il Grande Fratello 16.-- Dal reality di Canale 5 ...

Fabrizia De Andrè arrabbiata con Cristiano Malgioglio - esce allo scoperto la sorella di Francesca : Fabrizia De Andrè, sorella di Francesca, esce allo scoperto e pretende delle scuse da Malgioglio Il Grande Fratello 16 è ora solo più un ricordo, ma i suoi protagonisti continueranno per tutta l’estate a far vibrare il mondo del gossip. Sicuramente la storia che ha appassionato il pubblico di Canale 5 è quella che ha visto protagonisti … Continue reading Fabrizia De Andrè arrabbiata con Cristiano Malgioglio, esce allo scoperto la sorella ...

Fabrizia De Andrè : "Malgioglio? Mi aspetto le sue scuse. Ha chiesto perdono al pubblico - non a Francesca" : A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 16, Fabrizia De Andrè, in una lunga intervista al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha voluto chiarire alcuni punti, lasciati in sospeso, durante la partecipazione della sorella al reality. Il rapporto con Dori Ghezzi, ultima compagna di Fabrizio De Andrè, è veramente speciale: Il rapporto che mia sorella Francesca ha con Dori Ghezzi è completamente diverso da quello che ho io ...

Gennaro Lillio - dopo il GF arriva la rivelazione su Francesca De André : “Io e lei…” : A poche settimane dalla fine del reality parla Gennaro Lillio. Il modello napoletano, vincitore morale dell’edizione, ha deciso di fare luce su alcuni aspetti della sua vita privata e rapporti all’interno della casa. Con gli inquilini non sarebbe tutto rose e fiori, anzi. Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti pubblicati, qualcuno ...

Fabrizia De Andrè/ 'Dori Ghezzi? Le voglio molto bene. Mia sorella Francesca...' : Fabrizia De Andrè, al settimanale nuovo, parla del rapporto con Dori Ghezzi e confessa: 'le voglio molto bene. Mia sorella Francesca...'.