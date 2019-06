Costa Crociere ha venduto viaggi dov' era in corso un’epidemia di peste | 2 milioni di multa

Costa Crociere multata dall’Antitrust per 2 milioni di euro : “Ha cambiato tappe di due viaggi senza informare consumatori” : Due milioni di euro di multa per pratica commerciale scorretta. È questa la sanzione che l’Autorità antitrust italiana ha preso nei confronti di Costa Crociere. Il motivo è che, a seguito di un’epidemia di peste scoppiata in Madagascar nell’agosto 2017, l’azienda ha modificato gli scali di due Crociere senza dirlo ai consumatori. I viaggiatori hanno saputo del cambiamento delle tappe, nel primo caso, quando erano già ...

Antitrust - multa 2 mln a Costa Crociere : 10.10 L'Antitrust ha inflitto una sanzione pari a 2 mln di euro a Costa Crociere per una pratica commerciale scorretta. "In occasione della vendita e organizzazione di due Crociere denominate rispettivamente 'Neoriviera' e 'Paradisi sul mare',non ha fornito ai consumatori un'informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar,frapponendo inoltre ostacoli all'esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle ...

Multa di 2 milioni a Costa Crociere per 'pratica commerciale scorretta' : L'Autoritaà garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di due milioni di euro a Costa Crociere in seguito all'accertamento di una pratica commerciale scorretta in violazione del codice del consumo. In particolare, spiega l'Antitrust in una nota, l'azienda "in occasione della vendita e organizzazione di due Crociere denominate rispettivamente 'neoRiviera' e 'Paradisi sul mare' non ha fornito ai consumatori una informazione ...

Costa Crociere cerca personale di bordo : 300 posti disponibili : Costa Crociere offre circa 300 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi. La ricerca di personale avverrà attraverso due diverse modalità, annuncia la società in un comunicato: due “recruiting day” e dieci corsi di formazione gratuita finalizzati all’assunzione.Le figure ricercate sono relative all’area ospitalità delle navi, come animatori, cuochi, pasticceri, tecnici ...

Kinder e Costa Crociere insieme per progetto responsabilità sociale : Una giornata all'insegna del movimento e della condivisione dei valori legati allo sport. Kinder e Costa Crociere:progetto presentato su Costa Diadema