Roma | rissa a ponte Milvio per due cappelli di Gucci | ‘Erano in 30 contro cinque‘

(Di sabato 29 giugno 2019) Movida violenta a. La sera di giovedì scorso si è verificato l’ennesimo grave episodio a, punto di ritrovo di molti giovanissimi nella Capitale. Cinque ragazzi, tutti intorno ai 14 anni di età, sono stati circondati e picchiati da un gruppo di una trentina di bulli. A causare l’aggressione sarebbero stati i duediindossati dalle vittime: infatti il branco ha sottratto i berretti di marca ai legittimi proprietari, che quando li hanno richiesti indietro sono stati attaccati. Al termine dellaun adolescente è finito in ospedale con un trauma cranico, mentre i suoi quattro amici, spaventatissimi, sono stati raggiunti dai genitori che li hanno riaccompagnati a casa. Il racconto dell’aggressione Non è la prima volta che in quella zona bande di giovani, spesso provenienti da altri quartieri, arrivano ad attaccare i coetanei, a volte senza alcuna ragione. ...

