Mondiali,Bertolini:"Orgogliosa di loro"

"Queste ragazze hanno fatto un mondiale eccezionale, sono moltodi. Anche oggi hanno fatto vedere tutto ilspessore, lacrime ed emozioni ci stanno, ma devono vedere l'aspetto positivo. E' un grande punto di partenza per il futuro". Così la ct Milenadopo la sconfitta nei quarticon l'Olanda. "Il calcio femminile ora sarà diverso in Italia -aggiunge-. Per chi ha compiti decisionali è arrivato il momento di prendere decisioni: queste ragazze si meritano il professionismo".(Di sabato 29 giugno 2019)