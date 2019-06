Lippi | “Sarri si è confrontato con Ronaldo | anche io l’ho sempre fatto”

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Marcelloha rilasciato una lunga intervista a Tuttusport in cui ha parlato del suo ultimo anno come allenatore per la nazionale cinese e del rifiuto di allenare la Roma quando se ne andò Di Francesco. Tra gli argomentila Juventus, il suo storico club e l’arrivo di Sarri al posto di Allegri: “Io credo che alla base ci sia stata soprattutto la voglia di cambiare, di cambiarefilosofia, di dare nuovi stimoli a tutto l’ambiente dopo otto scudetti consecutivi. Sarri è un allenatore che fa giocare molto bene le sue squadre. Giocare a due tocchi è una delle cose più complicate, ma lui ci riesce splendidamente. Ora però tutto questo non basta, devevincere. Io penso che farà molto bene, poi vincere non è mai facile o scontato”. Sul rapporto tra Sarri e Cristiano: “Io non credo assolutamente che Sarri sia andato da Cristianoa chiedergli ...

