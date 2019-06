Il Lamborghini Super Trofeo in scena a Misano

Lamborghini Huracán Sterrato - La supercar che non teme l'off-road - VIDEO : Huracán Sterrato: una Lambo così non lavete mai vista. E forse non la vedrete mai. Per ora è una concept e la sua produzione non è ancora stata deliberata. Mette insieme acqua e olio: una sportiva senza compromessi e una Suv. Rialzata e allargata. Prevede un assetto rialzato di 47 millimetri, carreggiate più larghe di 30 e gomme inimmaginabili, su una Huracán. Quanto basta per cambiarle il volto. Anche dal punto di vista delle guida. Qui ...