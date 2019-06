Susanna uccisa in casa con 18 coltellate! Caccia al fratello (Di sabato 29 giugno 2019) Tragedia familiare nella notte a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, dove una donna di 55 anni, Susanna Mallus, è stata trovata morta nella sua casa di via Europa, uccisa a coltellate. Le forze dell'ordine, che hanno scoperto il cadavere della donna intorno alle 2 del 29 giugno sono al momento alla ricerca del fratello Massimo, 52 anni, che viveva con lei. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto una violenta discussione nella loro abitazione tra mezzanotte e le due. A quel punto l'uomo avrebbe afferrato un fendente e si sarebbe avventato sulla sorella, colpendola a morte più volte, prima di scappare facendo perdere le proprie tracce. Stando ad una prima ispezione sul cadavere della vittima, l'aggressore avrebbe sferrato 18 coltellate, di cui tre sarebbero risultati mortali. (Di sabato 29 giugno 2019) Tragedia familiare nella notte a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, dove una donna di 55 anni,Mallus, è stata trovata morta nella suadi via Europa,a coltellate. Le forze dell'ordine, che hanno scoperto il cadavere della donna intorno alle 2 del 29 giugno sono al momento alla ricerca delMassimo, 52 anni, che viveva con lei. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto una violenta discussione nella loro abitazione tra mezzanotte e le due. A quel punto l'uomo avrebbe afferrato un fendente e si sarebbe avventato sulla sorella, colpendola a morte più volte, prima di scappare facendo perdere le proprie tracce. Stando ad una prima ispezione sul cadavere della vittima, l'aggressore avrebbe sferrato 18 coltellate, di cui tre sarebbero risultati mortali.

Sul luogo del delitto attualmente si trovano i carabinieri della Compagnia di Quartu, i colleghi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale, il pm di turno Alessandro Pili e il medico legale Roberto Demontis. Ricerche in corso anche per scoprire dove si trovi l'arma del delitto, un coltello. Tra i due fratelli pare, tuttavia, che nell'ultimo periodo non scorresse buon sangue. Molte erano le discussioni soprattutto legate a questioni di eredità. Il corpo senza vita della 55enne è stato trasferito al centro di medicina legale di Monserrato, dove verrà eseguita l'autopsia.