CALCIO NEI TESTICOLI | 12ENNE OPERATO Bullismo a Pisa | genitori denunciano la scuola

CALCIO femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda 0-2 - Miedema e van der Gragt affossano le azzurre nei quarti di finale : A Valenciennes (Francia), in una giornata caldissima, termina l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile nei quarti di finale dei Mondiali 2019. L’Italia, infatti, è stata sconfitta dall’Olanda, campione d’Europa in carica, con il punteggio di 2-0, frutto delle realizzazioni di Vivianne Miedema al 70′ e di Stefanie van der Gragt all’80’. Orange che, sfruttando una condizione fisica migliore ...

CALCIOmercato Inter news/ Lukaku e Dzeko : tutto nei prossimi giorni - ultime notizie - : Calciomercato Inter news: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per gli arrivi ad Appiano di Lukaku ed Edin Dzeko, ultime notizie,

Pisa - 12enne operato d’urgenza dopo un CALCIO NEI testicoli a scuola. La mamma : “È bullismo” : La denuncia della mamma di un dodicenne di Pisa: il figlio per mesi sarebbe stato insultato in una chat Whatsapp con compagni di scuola e poi anche aggredito fisicamente. A maggio un compagno gli ha dato un calcio nei testicoli che lo ha fatto finire in ospedale. dopo la querela dei genitori un’indagine dovrà chiarire se l'adolescente sia stato o no vittima di bullismo.Continua a leggere

Un bambino è stato operato d'urgenza a Pisa dopo aver ricevuto un CALCIO NEI genitali : Un bambino di 12 anni è stato operato d'urgenza al pronto soccorso di Pisa dopo aver ricevuto un calcio ai genitali, a scuola, da un compagno. L'episodio è avvenuto alla fine di maggio, ma e' stato reso noto questa mattina dal quotidiano online PisaToday, e, secondo quanto racconta la madre del ragazzino, sarebbe l'ultimo di una serie di atti di bullismo che il figlio era costretto a subire da quasi un anno. Sono coinvolti nella vicenda, che la ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-1 CALCIO femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : al momento decide il gol di Scott - arrivato nei primi minuti di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 18′ Il caldo condiziona un po’ i ritmi di una gara che, sbloccata subito, fatica paradossalmente a decollare. 16′ Tambureggiante l’azione della Norvegia che arriva sul fondo, ma non riesce con Wold a trovare il momento giusto per la battuta verso la porta delle avversarie. La sfera si ...

CALCIOmercato Milan - Kessié non rientra nei piani di Giampaolo : possibile uno scambio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto ...

CALCIOmercato Atalanta - Muriel atteso nei prossimi giorni a Bergamo : previste visite e firma : Infortunatosi in occasione del match di esordio in Copa America, Muriel arriverà in Italia nei prossimi giorni per visite mediche e firma con l’Atalanta Luis Muriel è il primo colpo dell’Atalanta per la Champions League, un rinforzo di valore per Gasperini che punta a ben figurare nella massima competizione europea per club. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il club nerazzurro ha già raggiunto l’accordo con il Siviglia sulla ...

Governo - ok all’azionariato popolare nei club di CALCIO : «Dopo mesi di lavoro e ascolto, stamattina la Commissione cultura della Camera ha dato il via libera a un emendamento contenuto nel Ddl collegato sport che introduce forme di partecipazione popolare e azionariato diffuso nelle società di calcio». A parlare è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente, a margine della Commissione […] L'articolo Governo, ok all’azionariato popolare nei club di calcio è ...

CALCIO - Europei Under21 2019 : tutti i giocatori di Serie A convocati. Diversi calciatori militano nei campionati inferiori italiani : Ormai ci siamo, manca davvero poco: dal 16 al 30 giugno si svolgeranno gli Europei Under 21 di Calcio, ospitati da Italia e San Marino. Dodici le formazioni impegnate, che si giocheranno anche la possibilità di accedere alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima fase prevede tre gironi all’italiana da quattro squadre, passeranno alle semifinali la prima di ogni girone più la miglior seconda. Di seguito tutti i convocati delle 12 ...

CALCIO - Mondiali under 20 2019 : domani gli Azzurrini sfidano il Mali nei quarti di finale : Siamo arrivati al momento decisivo. Tempo di quarti di finale per quanto riguarda il Mondiale under 20 di Calcio, in corso di svolgimento in Polonia. Impegnata la Nazionale italiana guidata da Paolo Nicolato: gli Azzurrini, ancora imbattuti nel torneo, vogliono continuare a sognare. domani Pinamonti e compagni se la vedranno alle 18.30 (diretta TV sui canali di Sky Sport) con il Mali. L’avversario non è dei più prestigiosi (l’attesa ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del CALCIO - colpo di scena su Cristiano Ronaldo e Miccoli nei guai : Le notizie del giorno – Sta iniziando ad assumere i contorni della barzelletta la vicenda legata al presunto stupro di Cristiano Ronaldo quando militava al Manchester United. Quest’oggi Bloomberg aveva riportato la notizia secondo cui Kathryn Mayorga avesse ritirato ogni accusa. Ma è arrivata la smentita in merito da parte del suo legale, Larissa Drohobyczer: “Le accuse non sono state ritirate”. (LA NOTIZIA NEL ...

Scandalo CALCIOscommesse in Spagna - nuovi dettagli : pesanti accuse nei confronti di 7 calciatori del Valladolid : L’accusa che arriva dalle pagine di “El Mundo“ è gravissima: sette giocatori del Valladolid si sarebbero fatti comprare per truccare la partita contro il Valencia. Il noto quotidiano spagnolo si basa su dei documenti dell’ “Operacion Oikos“, che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori per presunte combine in partite della Liga e della Segunda Division spagnola. Nuovo ...

Grave episodio nel mondo del CALCIO e dei procuratori : molestie nei confronti di baby calciatori - la posizione dell’UAFA : “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un Grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci ...

CALCIO - Serie A 2019 - 37a giornata : pari spettacolo tra Lazio e Bologna - il 3-3 porta ai felsinei la salvezza anticipata : Festa per due all’Olimpico: la Lazio celebra la Coppa Italia da poco vinta e strappa il 3-3 in una partita ad alto tasso spettacolare contro il Bologna, che grazie al punto conquistato sul terreno di gioco capitolino guadagna la salvezza matematica con un turno di anticipo rispetto al termine della Serie A. Dopo il gol di Correa al 13′, l’incontro si accende improvvisamente nella ripresa in una tempesta di reti, che si conclude ...