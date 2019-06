Addio Ponte Morandi

Così Genova dice Addio al ponte MorandiEsplosivista : dovevo demolirlo nel 2003 : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro"

Così Genova dice Addio al ponte MorandiEsplosivista : dovevo demolirlo nel 2003 : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro"

Genova Ponte Morandi - demolizione completata : Addio al viadotto Polcevera : Le cariche di dinamite sono state fatte brillare alle 9 e 39 minuti. Crollate le pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova . Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere

Genova - Addio al Ponte Morandi : 9.38 Un esplosione controllata delle pile 10 e 11 hanno fatto crollare i due grossi blocchi del Ponte Morandi . addio anche alle case che erano sotto il viadotto. Pompe d'acqua cercano di evitare la diffusioni di polveri pericolose. Era il 14 agosto 2018 quando venne giù una parte del viadotto provocando 43 vittime. Un piano di sicurezza imponente è stato messo in atto con 3500 sfollati,più di 400 uomini delle forze dell'ordine schierati. ...

Sei secondi per dire Addio al Ponte Morandi : la demolizione in diretta : Giù le pile 10 e 11 del Ponte Morandi : cadranno l’una verso l’altra decretando, di fatto, la fine del viadotto crollato il...

Padova - scrive l’Addio alla ex sul ponte e tenta di lanciarsi nel vuoto : salvato : È successo nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio sul cavalcavia di via Chiesanuova a Padova: un 29enne, reduce da una delusione d'amore, aveva anche scritto sul ponte diversi messaggi d'addio rivolti alla sua ormai ex fidanzata.