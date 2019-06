5 Stelle | Di Maio cerca  la tregua | a Di Battista un incarico in segreteria

Demolizione Ponte Morandi - l’accusa del Movimento 5 Stelle : “La Rai ha oscurato Di Maio” : Il Movimento 5 Stelle accusa la Rai di censura, sostenendo che nelle inquadrature della diretta di RaiNews24 non sia stato ripreso Luigi Di Maio durante la Demolizione del Ponte Morandi di Genova: "È stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse ...

Luigi Di Maio - la fronda al Senato del Movimento 5 Stelle : tra i delusi la minaccia delle dimissioni : Sono tutti in fibrillazione nel Movimento 5 stelle: filo-governativi, ribelli, ortodossi, scontenti. Al Senato i parlamentari grillini sono in fermento e sanno di avere un peso importante sul futuro del governo. C'è addirittura una mini fronda di sei-sette Senatori, rivela il Corriere della Sera in

Roberto Fico cannoneggia contro Luigi Di Maio : "Ritorniamo a parlarci o noi Cinque Stelle finiremo calpestati" : "finiremo per essere calpestati". Roberto Fico lancia un grido d'allarme ai colleghi del Movimento Cinque stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori, ad esempio mettendo di nuovo al centro i temi ambientali e la visione di futuro, non capiremo mai qual è il limite da non valicare", dice in

La resa dei conti a cinque Stelle tra Di Maio e Di Battista : Aria sempre tesa in casa 5stelle per quella che ormai si profila come la “diarchia” Di Maio-Di Battista, in lizza o in lotta l'uno per mantenere la guida, l'altro per conquistarla del Movimento giallo. Attraverso un colloquio con il Corriere della Sera il capo pentastellato manda un monito a stare “attenti a chi vuole la crisi di governo”. Un messaggio doppio, sul fronte esterno a chi nella Lega preme per mandare tutto all'aria e correre verso ...

Paola Nugnes lascia il M5s e attacca Di Maio : “E’ lui che dovrebbe dimettersi”. Articolo Uno : la sinistra parli con i 5Stelle che si sentono traditi : Ancora tensioni in casa 5stelle. La senatrice del M5S Paola Nugnes ha annunciato le dimissioni dal Movimento per passare al gruppo Misto, accusando il capo politico, Luigi Di Maio, di controllare "ogni aspetto" della vita del Movimento. Di Maio ha replicato duramente con un post su Facebook: "Leggo che la senatrice Nugnes vuole lasciare il M5s anche perche' reputa la legge che taglia 345 parlamentari, una legge anti democratica. Se si vuole ...

Ore decisive per i 5 Stelle. Di Maio attacca Di Battista e i dissidenti : Poco fa Luigi Di Maio ha pubblicato un suo scritto sul blog delle stelle. Parole forti che fungono anche da richiamo alla responsabilità per tutti. In primis il capo politico pentastellato sottolinea il grande impegno e la grande responsabilità da affrontare: “Il MoVimento 5 Stelle sta governando da un anno la settima potenza mondiale e la seconda forza manifatturiera d’Europa: l’Italia. Ogni giorno, quando agiamo come forza politica ...

Di Maio bacchetta i Cinque Stelle"Governare - non giocare a risiko" : "Stiamo Governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che e' chiamato ad assolvere nella societa': ministro, parlamentare, attivista, cittadino". Lo scrive il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook in cui interviene sulle recenti polemiche interne al movimento. Segui su ...

Di Maio : basta destabilizzare i 5 Stelle : 11.50 "Se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di governo". Lo ha scritto su Facebook il vicepremier Di Maio, in merito alle recenti polemiche nei 5S. "destabilizzare il governo quando il premier porta avanti una trattativa difficilissima con l'Europa è da incoscienti". Sull'annuncio della senatrice Nugnes di lasciare il M5S sottolinea: "E' contro la legge sul ...

Con Luigi Di Maio o con Giuseppe Conte. L'indiscreto : adesso ci sono due Movimenti 5 Stelle : Ormai il Movimento 5 stelle è spaccato. C'è chi sta con Luigi Di Maio - che cerca di tenere i grillini compatti - e chi invece sostiene Giuseppe Conte. Le parole del premier a La Repubblica, infatti, sono state lette da più di un dirigente M5S come "perfettamente centrate". Ovvero, cedere a Matteo S

La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio furioso : “hanno regalato 3 milioni di soldi dei cittadini” : La maggioranza di governo oggi è caduta, la Lega di Salvini tradice il M5S. Luigi Di Maio furioso “Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo”: Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Si è spaccata aggiunge Di Maio – su una proposta presentata … Continue reading La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio ...

Giuseppe Conte e Tria per la trattativa ma Salvini e Di Maio li marcano con i tecnici di Lega e 5 Stelle : Mentre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e finanziario (Efc), aspetta una risposta dall'Italia sul da farsi - "deve adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità" - Giovanni Tria chiede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio che smettano le uscite sullo

Luigi Di Maio : “Il Movimento 5 Stelle è disorganizzato - non può essere sempre colpa mia” : Luigi Di Maio è intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che il Movimento 5 Stelle ha bisogno urgente di essere riorganizzato: "Da sei anni tutto quello che succede è colpa mia - ha detto Di Maio - il Movimento così com’è non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa, servono nuovi referenti regionali e nazionali".Continua a leggere

Ballottaggi - il caso Malnate (Varese) : l’intervento di Di Maio fa saltare l’accordo dei 5 Stelle locali con Lega - Fi e FdI : C’è voluto “un documento direttamente dal capo politico” del Movimento 5 Stelle per sventare un apparentamento senza precedenti tra i 5 Stelle e i partiti di centrodestra che, seppur in una piccola realtà locale, avrebbe certamente creato una polemica nazionale. Alla fine però, lo strano “caso” della quadruplice alleanza a Malnate (Varese), si chiude prima dei Ballottaggi della prossima settimana. I fatti. Si sfideranno per la ...

Di Maio e i 5 Stelle traditi dalla Lega di Salvini e da Tria - i grillini furiosi non ci stanno : Continuano le liti dentro il governo, questa volta il problema è la lettera preparata per l’UE che a quanto direbbe Di Maio è stata scritta da Tria e la Lega È caos nel governo per la lettera che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, invierà alla Commissione europea, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’esecutivo comunitario sulla situazione … Continue reading Di Maio e i 5 stelle traditi dalla Lega di ...