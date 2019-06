Tiro a segno | European Games | Vennekamp-Geis vincono l’oro nel mixed team della pistola

Tiro a segno - European Games 2019 : le coppie tedesce dominano le qualifiche del Mixed Team di pistola standard : Si avvia verso la fine, il programma del Tiro a segno agli European Games 2019. Nel poligono di Minsk è stata volta delle qualificazioni del Mixed Team di pistola standard da 25m: un format di gara non riconosciuto a livello olimpico e certamente inusuale. A dominare la sessione eliminatoria sono stati i binomi tedeschi. Monika Karsch-Christian Reitz totalizzando infatti 566/600 punti si sono piazzati davanti ai connazionali Doreen Vennekamp e ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina tre posizioni femminile dominio di Yulia Zykova. Carta olimpica alla Serbia : Assegnato l’unico titolo in palio oggi nel Tiro a segno a Minsk, in Bielorussia, dove oggi per quel che concerne gli European Games si è appena conclusa la finale della carabina 50 metri tre posizioni femminile: oro alla russa Yulia Zykova, dominatrice della gara, argento alla ceca Nikola Mazurova, bronzo all’altra russa Polina Khorosheva. Pass olimpico alla Serbia, grazie alla quarta posizione di Sanja Vukasinovic. dominio assoluto ...

Tiro a segno - European Games 2019 : nella carabina tre posizioni femminile fuori dalla finale Petra Zubasing e Sabrina Sena : Non arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, in Bielorussia, dove oggi per quel che concerne gli European Games si sono svolte le eliminatorie della carabina 50 metri tre posizioni femminile: niente pass per la finale per Petra Zublasing e Sabrina Sena, appaiate in qualifica con 1160. Per la finale serviva una lunghezza in più, con l’ottava a quota 1161. Le eliminatorie sono state vinte dalla tedesca Jolyn Beer, ...

Tiro a segno - European Games 2019 : trionfa Oliver Geis nella pistola automatica - pass olimpico alla Turchia : Assegnato l’ultimo titolo di giornata nel Tiro a segno agli European Games di Minsk: nella pistola automatica da 25 metri maschile oro al tedesco Oliver Geis, che batte di un soffio il francese Jean Quiquampoix, mentre il bronzo va ad un altro transalpino, Clement Bessaguet. Carta olimpica alla Turchia col sesto posto di Ozgur Varlik. Vince il teutonico Oliver Geis con 33/40 (eguagliato il record della manifestazione), che batte di un ...

Tiro a segno - European Games : il russo Kamenskiy non tradisce facendo sua la gara di 3 posizioni. Pass olimpico alla Bielorussia : Meglio non perdere l’abitudine. Dopo i tanti successi dei giorni scorsi, torna a risuonare l’inno russo in quel di Minsk. Agli European Games infatti Sergey Kamenskiy si impone al termine di una battaglia tirata nella carabina 3 posizioni uomini da distanza 50m incamerando un altro oro, da aggiungere alla sua già ricca bacheca di successi internazionali. L’atleta di Biysk totalizzando 461,6 punti si è messo alle spalle il ...

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Tiro a segno - European Games : Anna Korakaki è sempre d’oro nella pistola sportiva. Alla Svizzera il pass per Tokyo 2020 : Al termine di una finale emozionante, risuona l’inno greco ai Giochi Europei di Minsk. Il merito è della fuoriclasse ellenica del Tiro a segno Anna Korakaki che si è aggiudicata l’oro nel contest di pistola sportiva donne dAlla distanza di 25m, già campionessa olimpica a Rio 2016 in questa specialità. La tiratrice classe 1996 ha ingaggiato un duello con l’espertissima elvetica Heidi Diethelm Gerber, lei invece bronzo tre anni ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Monika Karsch guida il gruppo delle qualificate nella pistola sportiva. Lontane Veccaro e Varricchio : E’ iniziato un nuovo giorno di gare nello Shooting Centre di Minsk. Agli European Games 2019, il Tiro a segno offre oggi nel suo programma – fra l’altro – le gare del Tiro celere, con distanza da 25m: andiamo a vedere come sono andate le cose nel secondo turno di qualifica della pistola sportiva femminile. Il gruppo delle otto qualificate alla finalissima, che inizierà alle ore 12.20 italiane, è guidato dalla veterana ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Mazzetti chiude il primo round al settimo posto nella pistola automatica. Chelli è 12° : Si sono chiuse le gare del Tiro a segno in questo lungo martedì 25 giugno a Minsk, dove sono in corso gli European Games 2019. Nel primo round delle qualificazioni della pistola automatica maschile da 25m, sono quindi arrivati i risultati dopo i primi 300 colpi. A comandare la classifica è il titolatissimo tedesco Christian Reitz che, con lo score di 295 punti, si è messo alle spalle l’atleta della Repubblica Ceca Martin Strnad, secondo un ...

Tiro a segno - European Games 2019 : la spagnola Sonia Franquet davanti a tutte dopo il primo round della pistola sportiva donne : A Minsk è arrivato il momento del Tiro celere. Agli European Games 2019 sono iniziate infatti, nel programma del Tiro a segno, le gare dai 25 m che si sono aperte con il primo round di qualifica della pistola sportiva donne. dopo tre serie a comandare la graduatoria è la spagnola Sonia Franquet che con 297/300 si è sistemata più in alto di tutte precedendo la serba Zorana Arunovic, virtualmente seconda a quota 294/300, e la polacca Klaudia Bres, ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Khorosheva-Grigorian primi nelle qualifiche del mixed team della carabina a terra. Sena-Bacci chiudono decimi : Continuano le gare di Tiro a segno agli European Games 2019: in mattinata nello Shooting Centre bielorusso è stata la volta di un format inusuale, a metà fra il vecchio e il nuovo di una disciplina comunque in continua evoluzione. Sulle linee di Tiro infatti si sono consumate le qualificazioni del mixed team di carabina a terra dalla distanza dei 50 metri. A ottenere il punteggio più alto è stato il duo russo formato da Khorosheva-Grigorian, che ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per Tiro a segno e boxe. Andreoli avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.58 CANOA – Burgo e Beccaro per l’Italia al via della prima batteria del K2 1000 8.56: Tatiana Andreoli è agli ottavi! 9-5 per lei allo shoot off e passaggio del turno acquisito 8.55 CANOA – L’Ungheria vince la seconda batteria del K2 500 donne davanti a Bielorussia e Belgio 8.52 ARCO – Tatiana Andreoli e la bielorussa Marusava ...