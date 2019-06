Salvini si è fatto un think tank Ecco il segreto del suo successo

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Sterilizzare la ladra bosniaca? Basterebbe rispondere a Salvini ‘già fatto’ : Ci sono poche cose più odiose e vili che approfittare della debolezza altrui, come ha fatto questa donna bosniaca con una signora di 86 anni costretta in carrozzina, e in aggiunta a ciò dentro un ascensore senza possibilità – se non di fuga – almeno di soccorso. Una di queste è aizzare l’odio e la ferocia come ha fatto non un suo truculento e sfegatato seguace, ma il ministro dell’Interno, responsabile della sicurezza di ogni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Giugno : Salvini Granturismo : 636 km al giorno (e mai al ministero) : L’inchiesta 13.341 km in 21 giorni: ecco perché Salvini non è mai al Viminale Ministro Granturismo – Il leader del Carroccio è sempre in giro per la campagna elettorale: la Corte dei Conti indaga sui voli di Lorenzo Giarelli Il Club Privé di Marco Travaglio Dite la verità: non siete anche voi stupefatti e sgomenti per “il veto gialloverde su Enrico Letta” denunciato da Repubblica? Se è vero quel che scrive il Quotidiano dei ...

Fabio Fazio "cacciato" a Raidue - la sfida estrema a Salvini : "Intanto provo" - lo ha fatto davvero : Si è sempre preso molto sul serio, Fabio Fazio. E oggi che il suo futuro in Rai sta prendendo una brutta piega, con la "retrocessione" ormai decisa da Raiuno a Raidue, il conduttore di Che tempo che fa prova a prenderla sul ridere con qualche gag un po' studiata. Leggi anche: "Ricordategli come fa t

Matteo Salvini e il ladro ucciso dal tabaccaio a Ivrea : "Se avesse fatto il muratore - sarebbe ancora qui" : "Ha tutta la mia solidarietà". Matteo Salvini non ha dubbi: il ministro degli Interni sta con il tabaccaio che ha sparato a tre banditi che hanno provato a fare irruzione nel suo negozio a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea. E sul ladro rimasto ucciso nella sparatoria, da palco di un comizio elett

“Renzi ha fatto diventare Salvini leader” : Pare che l’ascesa a leader della Lega e dell’intero esecutivo da parte di Matteo Salvini siano tutto merito di una vecchia conoscenza del Partito Democratico: Matteo Renzi. Pare che ci sia riuscito con la “tecnica popcorn”. Questo a detta di Francesco Boccia, deputato del Pd. Il pensiero è stato espresso ad “Un giorno da Pecora”: “Renzi dice che la tecnica del popcorn ha funzionato? Se e’ vero ...

Come ha fatto Salvini a conquistare l’Italia : Quali sono i veri ingredienti del successo Salviniano? Il vicepremier, che ha mutato per sempre i connotati del partito che fu di Umberto Bossi, adesso punta dritto a Palazzo Chigi. La sua ascesa appare irresistibile ma sulle ragioni della sua ascesa non c’è unanimità. Abbiamo messo insieme un po’ d

Migranti e rom - Fico guasta la festa. E Salvini sbotta : “M’ha fatto girare le scatole” : "Unita'" e soprattutto "inclusione". Sono le due parole chiave della festa della Repubblica, in questa domenica 2 giugno, nella quale le polemiche non cessano di attraversare la maggioranza di governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico arriva ai Fori Imperiali, per la tradizionale parata, e dedica la giornata non solo a tutti gli italiani ma anche a Migranti e rom. E, a stretto giro, arriva la replica del leader della Lega e ministro ...

Salvini contro Fico : “mi ha fatto girare le scatole” : Il suscettibile Capitano. Potrebbe essere l’inizio di un nuovo sottocapitolo della saga di Matteo Salvini. Questa volta arriva un altro protagonista a fargli girare le scatole. A scatenare l’ira del Pelide Matteo è stato Roberto Fico: responsabile di aver dedicato la festa della Repubblica a migranti, rom e sinti: “No a polemiche. E’ festa di tutti italiani ma anche di migranti, rom e sinti” Così, il presidente ...

Lettera Ue - Di Maio soddisfatto : "Cancellati i tagli" | Mercoledì la risposta di Bruxelles | Salvini : "Vedremo chi avrà la testa più dura" : Dopo le tensioni nella maggioranza sul primo testo circolato ieri Il capo politico del M5s si dice soddisfatto della versione definitiva inviata da Tria alla Commissione Ue. Bruxelles analizzerà il documento e invierà una controreplica Mercoledì

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...