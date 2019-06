Quando l’affido diventa un business

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Se gli esiti drammatici di quanto sta emergendo dalle indagini di quanto accaduto a Reggio Emilia dovessero trovare conferma, anche parziale, siamo di fronte a un orrore che certifica il collasso del sistema degli affidi e delche si cela dietro. Non a caso l’inchiesta sulla rete dei servizi sociali della Val d’Enza, nel Reggiano appunto, porta il nome di Angeli e demoni. Una notizia che, forse, può sorprendere chi non si occupa di questa materia. Una cronaca di una morte annunciata, invece, per tutti gli operatori del diritto che ogni giorno cercano di orientarsi tra le nebbie di un sistema privo di reali controlli.Una battaglia portata avanti con forza da molte associazioni, prima tra tutte Finalmente liberi dell’avvocato Franceschini, che hanno evidenziato il rischio di conflitti d’interessi tra i giudici onorari e le strutture di ...

