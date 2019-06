Ondata di caldo africano | in Piemonte è stato il giorno più caldo da 62 anni | temperature

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ieri è risultato inilpiu’in assoluto degli ultimi 62, superando il record registrato l’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto èdato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto di 16fa i +40°C erano stati superati in 22 stazioni termometriche con un massimo di +42,8°C registrato a Isola Sant’Antonio, nell’alessandrino, mentre ieri e’superato in 6 localita’ con il valore massimo di +40,6°C di San Damiano Borbore in provincia di Asti“. Per domani, secondo le previsioni di Arpa, è prevista una diminuzione di 4-5 gradi ma lerimarranno sopra la norma almeno fino ...

