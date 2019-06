MotoGp | Valentino Rossi attardato nelle FP1 di Assen | svelata la causa del problema

MotoGp - Risultato FP1 GP Olanda 2019 : Quartararo si conferma un razzo - soffre Valentino Rossi : Fabio Quartararo ha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda nella classe MotoGP, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre “solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, che però è stato l’unico a ottenere il suo crono ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi sogna il colpaccio nella “sua” Assen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP OIanda (28 giugno) – La presentazione del GP Olanda – Le dichiarazioni di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le dichiarazioni di Marquez Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Olanda, ottavo round del Mondiale di MotoGP. L’Università del Motociclismo di Assen è pronta ad accogliere i ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di riscatto ad Assen - Marquez sempre il favorito : E dopo la Catalogna, è tempo di Olanda, è tempo di Assen. La Cattedrale del Motociclismo è pronta ad accogliere i centauri più veloci del pianeta, ospitando l’ottavo round del Motomondiale. Nella classe regina si è reduci dal patatrac di curva-10. Lo strike involontario di Jorge Lorenzo ha visto l’uscita di scena in successione di Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e di Valentino Rossi, aprendo un’autostrada al compagno di team ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Olanda 2019 : “Positivi i test a Barcellona - siamo pronti per Assen e Sachsenring” : C’è ottimismo in casa Yamaha in vista del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP in programma dal 28 al 30 giugno sulla pista di Assen. Valentino Rossi, primatista assoluto in MotoGP con otto vittorie nell’Università del Motociclismo (dieci primi posti totali incluse le categorie minori), si presenta al weekend di Assen con ottimismo e con grande determinazione dopo lo sfortunato k.o. di Barcellona. Il ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Dieci successi conditi da alcuni duelli indimenticabili : L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2019. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza. Assen è ...

MotoGp - Valentino Rossi cuore d’oro : gesto speciale per Bryan Toccaceli e… Daniel Pedrosa [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha postato sui social due foto insieme a Bryan Toccaceli e Dani Pedrosa, a cui ha consegnato il proprio casco con dedica e firma Valentino Rossi si dimostra un campione dentro e fuori dalla pista, come sottolinea il gesto compiuto nei confronti di Bryan Toccaceli e Dani Pedrosa. Il pesarese ha infatti pubblicato tra le sue Instagram Stories due foto che lo ritraggono insieme ai due piloti, intento a consegnargli il ...

MotoGp – Test Barcellona - Meregalli analizza il lavoro dei piloti Yamaha : “ecco come è andata per Valentino e Maverick” : Maio Meregalli analizza la giornata di lavoro di ieri ai Test di Barcellona della Yamaha: le parole del team director della squadra di Iwata E’ andata in scena ieri un’importante giornata di Test sul circuito del Montmelò: i piloti della MotoGp, dopo il Gp di Catalunya 2019, sono tornati nuovamente in pista a Barcellona per un’importante giornata di lavoro, al termine della quale è stato Maverick Vinales a segnare il ...

MotoGp - Test Barcellona – Valentino Rossi sorride : “provate tante novità anche in ottica 2020. Gadda? Ce ne vorrebbero 5 come lui” : Nonostante la 14ª posizione nei Test di Barcellona, Valentino Rossi si è detto soddisfatto delle novità di elettronica provate sulla sua Yamaha: miglioramenti e novità che torneranno utili anche nel 2020 Una 14ª posizione che fa poco Testo quella che Valentino Rossi ha ottenuto nei Test odierni a Barcellona. Potrebbero essere stati due giorni da dimenticare, vista la caduta di ieri durante la gara, ma il Dottore lascia il Montmelò con il ...

MotoGp - Test Barcellona 2019 : Vinales il più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla MotoGP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...