FIFA 19 | Annunciata la SBC di Fernando Torres – La Fine di un’Era

fifaultimateteam

(Di venerdì 28 giugno 2019) EA Sports ha da poco reso disponile una nuova SBC ( NDR. Ladi un’ Era ) che permette di riscattare la carta dell’attaccante spagnolo19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

ultimateteamit : *NEW* #FIFA19 #FUT #FUT19 Annunciata la SBC di Fernando Torres – La Fine di un’Era - SerialGamerITA : FIFA 19 Ultimate Team: annunciata l’ultima squadra della settimana 41, in arrivo novità dalla prossima settimana - ultimateteamit : *NEW* #FIFA19 #FUT #FUT19 Annunciata la SBC FlashBack di Andres Iniesta -