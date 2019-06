Chi è Aurora Galli | carriera | vita privata ed età dell’azzurra

termometropolitico

(Di venerdì 28 giugno 2019) Chi èed etàSabato 7 giugno è stato dato il via ai mondiali di calcio femminili, ospitati per l’occasione dalla Francia. Il torneo si disputa ogni 4 anni ed è curato dalla FIFA. Al momento i campioni in carica sono gli Stati Uniti che hanno trionfato nell’edizione precedente. La coppa mondiale del 2019 è giunta ai quarti, tutte le partite si disputeranno tra venerdì e sabato, ad eccezione di Inghilterra – Norvegia giocata ieri e che ha visto trionfare la squadra inglese che quindi è la prima ad accedere alle semifinali. Per quanto riguarda l’Italia, sabato 29 giugno sfiderà i Paesi Bassi per provare ad aggiudicarsi l’accesso alla fase successiva del torneo, in cui potrebbe incontrare Germania o Svezia che si incontreranno sempre sabato. La formazione femminile azzurra è molto compatta e piena di talento e la dimostrazione è ...

CecioniBarbara : Guardi Aurora, forse è lei che non si fa capire. Perché chi le ha risposto ha capito ciò che ho capito io. Noi comp… - Aurora_Malik1D : RT @romymora70: Mi sono emozionata un po’ sarà che sono molto sensibile in questi giorni...il #PonteMorandi non c’è più, sono passata tante… - bie_aurora_ : RT @capdaredevil: Questo photoshoot è Il Photoshoot™?. E chi lo supera?! Io no, di sicuro. -