Atelier Ryza | Ever Darkness & The Secret Hideout arriva in Occidente

(Di venerdì 28 giugno 2019) KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno ufficialmente annunciato i primi dettagli sul loro prossimo titolo,; the, in arrivo in Europa il 1 novembre 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.Una speciale Limited Edition del gioco sarà disponibile in esclusiva sullo store online di NISA Europe. Con; theha inizio una trama tutta nuova della serie, amatissima dai fan di GUST Studios. Il bellissimo gioco di ruolo segue le gesta di, una ragazzina che sogna di fuggire, insieme alla sua banda di amici, dal suo banale stile di vita nel villaggio. Un giorno, mentre esplorano un’isola proibita in cerca di avventure,e i suoi amici incontrano un anziano mago che cambia le loro vite per sempre. Dopo averlo convinto, il vecchio insegna ale basi ...

