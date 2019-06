Antonio Tajani | Giorgetti commissario Ue? È una persona di qualità

Antonio Tajani : chi è - carriera politica e biografia del parlamentare : Antonio Tajani: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare Antonio Tajani è l’ex presidente del Parlamento Europeo, eletto nel 2017 al quarto scrutinio con 351 voti con i quali ha battuto Gianni Pittella, che ha ottenuto 282 voti. Tajani è un politico esperto di meccanismi istituzionali europei, da sempre un conservatore nonché parte di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi. Proprio quest’ultimo lo ha voluto ...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...

