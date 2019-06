Un' italiana nell' inferno di Tunisi | almeno un morto | diversi i feriti

Spider-Man torna in testa nella classifica software italiana : L'apprezzata esclusiva PS4 Spider-Man torna in testa nella classifica software italiana. Il gioco di Insomniac Games torna a guardare tutti dall'alto, precedendo altri due pesi massimi come Days Gone, di Bend Studio e Detroit Become Human di Quantic Dream.MotoGP 19, primo la scorsa settimana, è scivolato in sesta posizione, mentre FIFA 19 addirittura in ventiquattresima.Leggi altro...

Francesco Totti : «Mi sono dimesso dal mio ruolo nella Roma. Hanno sempre voluto far fuori i romani. Ho ricevuto un'offerta da una squadra italiana» : Francesco Totti e la AsRoma, una storia di amore che rischia di interrompersi oggi, proprio nell'anniversario dell'ultimo scudetto dei giallorossi. Il "Capitano", infatti,...

MotoGP 19 debutta in prima posizione nella classifica software italiana : MotoGP 19, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, ha avuto un ottimo inizio, piazzandosi subito in vetta nella classifica software italiana. Il racing di Milestone, uscito lo scorso 6 giugno, si piazza in prima posizione davanti al solito GTA 5 di Rockstar, al secondo posto, e all'apprezzata esclusiva PS4 Spider-Man, in terza posizione.FIFA 19, primo la scorsa settimana, scivola al settimo posto.Leggi altro...

Luigi Di Maio e la brutta voce : Enrico Letta - unica poltrona italiana nell'Ue. "No grazie - chi ci manderemo" : Ora è tutto più chiaro. Enrico Letta, dal Vietnam, aveva speso parole di apprezzamento per Giuseppe Conte, visto come la "garanzia della stabilità italiana dei conti nel quadro europeo" e baluardo di "contenimento rispetto a Salvini". Nelle stesse ore, si apprende da fonti europee come a Bruxelles

Ginnastica artistica - Clara Colombo nella storia : prima italiana a gareggiare in NCAA! Università e gare negli States : Per la prima volta nella storia una ginnasta italiana parteciperà alla NCAA, il Campionato Universitario Statunitense: Clara Colombo sbarcherà negli States a partire dalla prossima stagione, diventando così un’autentica apripista per la nostra Polvere di Magnesio oltreoceano. L’atleta della Juventus Nova Melzo, reduce dal sesto posto in Serie A1 e in passato anche in Nazionale (ha partecipato a un Trofeo di Jesolo e ai Gymnix nel ...

Lo scandalo nella magistratura italiana - spiegato : L'inchiesta per corruzione su un magistrato romano ha esposto le pratiche relazionali e spartitorie con cui vengono decise e influenzate nomine e promozioni

Nella scuola italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

Protezione vs cura nella politica italiana : Passate le elezioni europee, ed esaurita la messe dei commenti, resta per tutti da ricostruire. In Italia più che altrove. Tutti hanno un problema. La Lega deve costruire una immagine di forza di governo responsabile e moderna, uscendo dalla campagna elettorale permanente.Gli altri tre partiti principali, ossia Il Pd, il M5S e Forza Italia devono trovare una collocazione che superi le ambiguità degli ultimi tempi. È bene ...

FIFA 19 mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : FIFA 19 è un gioco estremamente popolare e, anche questa settimana, ha dimostrato di essere il preferito dai giocatori italiani, a giudicare dalle ultime classifiche software.Il gioco sportivo di EA guarda tutti dall'alto anche stavolta, seguito dall'inossidabile GTA 5 di Rockstar in seconda posizione e dall'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4 in terza.Da segnalare il debutto di Team Sonic Racing in settima posizione.Leggi altro...

Moto3 - Risultato GP Italia 2019 : splendida doppietta italiana al Mugello! Tony Arbolino beffa Dalla Porta - quarto Antonelli : Un weekend perfetto per Tony Arbolino e una splendida doppietta Italiana nel giorno della Festa della Repubblica! Dopo la pole position a suon di record di ieri, infatti, il Portacolori del team Honda Snipers, fa suo proprio in extremis il Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3 al termine di una gara che, come sempre in questa categoria, si è rivelata vibrante e ricca di colpi di scena. Il pilota milanese centra il primo successo della sua ...

Giro d'Italia - oggi arrivo in salita nella culla italiana del biathlon : su Rai2 alle 14 : 30 : 24 ore dopo l’estenuante frazione alpina comprendente il Mortirolo, la 102esima edizione del Giro d’Italia proseguirà questa mattina, mercoledì 29 maggio, con la diciassettesima tappa, da Commezzadura ad Anterselva (181 km), per un’altra prova che presenterà un profilo altimetrico interessante, comunque molto impegnativa oltre che importante per i big in ottica della classifica generale. Graduatoria che alla vigilia della tappa di oggi vede al ...

Nintendo tocca la Puglia nella tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 : Nintendo in occasione della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 arriverà fino in Puglia, per la precisione la tappa italiana sarà Polignano a Mare dove videogiochi e sport estremi si incontreranno in diverse giornate di festa.La competizione di tuffi più entusiasmante al mondo si terrà dal 31 maggio al 2 giugno, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Leggi altro...

Giro d’Italia – Doppietta italiana nella 15ª tappa - a Como trionfa Cataldo : splendida prestazione di Nibali : Dario Cataldo trionfa sul traguardo di Como: splendida vittoria di tappa per l’italiano della Movistar, Nibali accorcia le distanze da Roglic 232km di pure emozioni oggi nella 15ª tappa del Giro d’Italia: al termine della Ivrea-Como è stato Dario Cataldo ad alzare le braccia al cielo per una splendida vittoria. Il ciclista italiano dell’Astana si è lasciato alle spalle il connazionale Cattaneo nella volata finale dopo una ...

Geografia : una materia sottovalutata nella scuola italiana? : Il professor Riccardo Canesi del Coordinamento nazionale Geografia, in un recente comunicato stampa, ha dichiarato di aderire all’appello per la difesa della Storia. Tuttavia, il docente fa notare allo stesso tempo come negli ultimi anni (complice, a suo dire, anche la riforma Gelmini) la Geografia, ‘sorella gemella’ della Storia, sia quasi del tutto ignorata nella scuola italiana. Questo, nell’indifferenza generale da ...