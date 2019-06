Ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 | info e biglietti

Amazon Prime Day 2019 : data Ufficiale - offerte e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. E se non hai Amazon Prime, puoi comunque partecipare al Prime Day attivando il mese di prova gratuito.-- --

American Horror Story 1984 ha una data Ufficiale : i primi dettagli riguardano solo la messa in onda? : Siamo tutti con gli occhi e le orecchie ben puntate verso gli Usa in attesa di annunci ufficiali e novità in vista del prossimo Comic-Con di San Diego vera fucina di rivelazioni importanti anche quando si parla di American Horror Story 1984. Questo è il titolo previsto per questa nuovo capitolo della serie firmata da Ryan Murphy che questa volta regalerà al pubblico un vero e proprio omaggio al cinema Horror di quegli anni. Ad annunciare le ...

Scream 3 ha finalmente una data Ufficiale : l’ultimo capitolo della saga presto in onda : Chi si ricorda di Scream 3? Sicuramente i patiti delle serie tv e del genere sì e proprio per loro è arrivato il momento del ripasso prima del gran finale. Il capitolo che chiuderà la trilogia horror ha finalmente una data di uscita e dopo cancellazioni, slittamenti e salvataggi, è arrivato il momento di capire come si concluderà la serie. Proprio nelle ultime ore ricche di annunci è arrivato anche quello relativo alla data di messa in onda ...

Mondiali di calcio femminile – Hublot orologio Ufficiale della rassegna iridata : Hublot, orologio ufficiale del FIFA Women’s World Cup France 2019TM Dal 7 giugno al 7 luglio, la Francia ospita un mese di gare: 52 incontri, 24 squadre che si affronteranno in 9 stadi distribuiti in tutto il paese. Un anno dopo la vittoria dei Bleus, il calcio seduce sempre più spettatrici e l’8a edizione del FIFA Women’s World CupTM è destinata a reclutare numerosi nuovi supporter. Un evento che si deciderà con le semifinali del 2 ...

La data d’uscita del nuovo album di Liam Gallagher è Ufficiale : l’annuncio con il video di Shockwave : Il nuovo album di Liam Gallagher sta per arrivare. Il disco ha ora una sua data d'uscita ufficiale, che è fissata nel 20 settembre. Why Me? Why Not sarà quindi l'erede naturale di As you Are, che il minore dei Gallagher ha rilasciato nel 2017, con Shockwave già rilasciato come primo singolo di lancio con un video ufficiale che ha rilasciato proprio in occasione dell'annuncio della data ufficiale del nuovo album. L'annuncio del suo ...

Disponibile la data Ufficiale per testare EMUI 9 su Huawei P Smart TIM in Italia : Stiamo per vivere settimane davvero molto intense sul fronte del cosiddetto Huawei P Smart. Di recente abbiamo osservato che la versione standard dello Smartphone abbia iniziato a ricevere l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, ma è chiaro che in tanti si stiano chiedendo quale sarà il futuro per i modelli brandizzati. In primis quello marchiato TIM, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia e pronto a fare uno step cruciale nel ...

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati : «È Ufficiale - lei è andata via con le valigie» : Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. È ufficiale, è finita la storia d'amore della coppia considerata la più bella di Hollywood. Secondo quanto riporta People...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio Ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale – Liverpool-Napoli amichevole internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Ecco la data Ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 : presentazione fissata : Eravamo tutti curiosi di sapere quando la Xiaomi Mi Band 4 sarebbe stata presentata: finalmente abbiamo una data da fornirvi, quella del prossimo 11 giugno, come annunciato da un post pubblicato su Weibo dall'account ufficiale del produttore cinese. L'immagine teaser che accompagna la comunicazione mostra in bella vista la sagoma della nuova smartBand, che vediamo caratterizzata da un display a colori (in fondo sono settimane che ne parliamo, ...

Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo : ecco la data di lancio Ufficiale : Xiaomi Mi Band 4 ha una data di lancio ufficiale, ed è più vicina di quanto pensavamo finora. Sono confermati inoltre il display a colori e una maggiore autonomia rispetto a Mi Band 3. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 è dietro l’angolo: ecco la data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il canale Ufficiale YouTube di Call of Duty avrebbe svelato la data di lancio di Modern Warfare : Sembra proprio che il canale ufficiale di Call of Duty su YouTube abbia fatto trapelare la data di uscita di Modern Warfare. Dopo che Activision ha annunciato un trailer dedicato a questo nuovo titolo che arriverà questa sera alle 19:00, su YouTube è apparsa una sorta di reminder.Questi promemoria sono abbastanza tipici prima di un particolare evento. L'unico problema è che se si passa il cursore sul reminder, questo comincia a mostrare spezzoni ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita Ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di uscita Ufficiale su PS4 - Xbox One e PC : Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of Solitude, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of Solitude viene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi ...