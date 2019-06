Sea Watch | Matteo Salvini demolisce Carola Rackete | Tedesca | bianca e ricca | in

La reazione di Elisa alla Sea Watch in acque italiane - l’appello social : “Serve più amore” : Non si è fatta attendere la reazione di Elisa alla Sea Watch in acque italiane. La cantautrice di Monfalcone si è infatti espressa dopo che la nave condotta da Carola Rackete ha forzato il blocco e ha proceduto verso Lampedusa nonostante il divieto già imposto. Per favore più amore, perché non siamo tutti uguali? Queste le parole di Elisa dopo i recenti accadimenti che hanno interessato l'accoglienza e per i quali si è anche espresso il ...

Sea Watch - Graziano Delrio e Matteo Orfini salgono a bordo : "Non sono criminali - salvano vite umane" : "I diritti delle persone prima di tutto. Chiediamo al di là delle polemiche politiche un gesto che serva a quietare questa situazione: per questo abbiamo deciso di restare a bordo della Sea Watch fino a quando non le verrà consentito di attraccare in un porto sicuro, a Lampedusa, e mettere in salvo

Sea Watch - a bordo della nave ferma davanti a Lampedusa. Magi : “Migranti allo stremo - in spazi angusti” : La nave Sea Watch ha tentato di entrare nel porto di Lampedusa, ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza, che le hanno intimato di spegnare i motori. “Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di sbarcare. Vedremo cosa succede, ci hanno promesso una soluzione rapida’, ha detto la comandante Carola Rackete. A bordo della nave sono saliti anche una delegazione di parlamentari, tra cui ...

La Sea Watch forza ancora il blocco. Fermata a un miglio da Lampedusa. Guardia di Finanza a bordo : La Sea Watch ha provato ad entrare nel porto di Lampedusa ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina, intorno alle 10, la nave ha mandato una comunicazione alle autorità, informandole del fatto che siano ormai trascorse 24 ore dalla dichiarazione dello stato di necessità che ha costretto l’ingresso nelle acque territoriali. Alle 1...

Sea Watch - situazione si sta sbloccando. Conte : ora è compito della magistratura : Potrebbe essere vicina a una soluzione, dunque l'odissea della nave Sea Watch, da 14 giorni in navigazione nei pressi delle coste italiane con a bordo 42 migranti, salvati nel Canale di Sicilia e bisognosi di soccorsi. A postare il video su Twitter la stessa Sea Watch Italy; il filmato mostra la capitana della nave battente bandiera olandese, la tedesca Carola Rackete, parlare con alcuni militari italiani dopo l'ultimo tentativo di forzare il ...

Sea Watch - Salvini furioso a Feltri e Senaldi : "Ma caz*** - sapete cos'ha detto Carola Rackete?". La vergogna : La ruspa di Matteo Salvini su Sea Watch, Carola Rackete e l'Olanda. A Milano per un'intervista doppia con i direttori di Libero Vittorio Feltri e Pietro Senaldi, il ministro degli Interni e leader della Lega commenta l'incresciosa vicenda della nave (olandese) della ong (tedesca) ferma a un miglio d

Sea Watch : "Promessa soluzione rapida" : 19.24 "Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di un porto sicuro, di sbarcare. Vedremo cosa succede, ma ci hanno promesso una soluzione rapida". Così la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete,parlando con i cronisti: "La situazione a bordo è peggiorata,abbiamo gente che vuole buttarsi a mare, dobbiamo entrare in porto per prevenire problemi". Salvini? "Non ho tempo di leggere cosa dice e scrive... ho la ...

Sea Watch - Di Battista chiede lo sbarco immediato : “Poi li redistribuiamo in Ue” : Alessandro Di Battista interviene sul caso della Sea Watch con una posizione molto chiara sul destino dei migranti a bordo dell'imbarcazione da 14 giorni, ora al largo delle coste di Lampedusa: "Io li farei sbarcare, perché intervenga la magistratura per poi ridistribuire questi disgraziati in altri Paesi".Continua a leggere

Sea Watch 3 - CAPITANA "PRESTO SBARCO"/ Pd-SI "noi a bordo fino a discesa migranti" : Sea WATCH 3, parlamentari Pd-SI: 'a bordo fino a che migranti non scenderanno'. Ue vs Italia 'rischia procedura': CAPITANA 'situazione si sta sbloccando'

Migranti : Università Palermo - 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano' (2) : (AdnKronos) - "Non riconducendo in Libia i naufraghi soccorsi - prosegue - la capitana della nave ha semplicemente rispettato il divieto di refoulement, oltre che i principi più elementari di etica e umanità. A quel punto, nel rispetto del diritto internazionale e, segnatamente, della Convenzione di

Migranti : Università Palermo - 'solidarietà a Sea Watch 3 e suo capitano' : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo esprimono "all’unanimità piena solidarietà alla capitana e all’equipaggio della nave Sea Watch 3 che, in ottemperanza al diritto internazionale del mare e dei diritti umani, h

Sea Watch prova a entrare a Lampedusa : bloccata | Olanda : no obbligo a prenderli | Salvini : con loro governo non finisce qua : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch - Nicola Fratoianni : "Propaganda falsa e cattiva. Sono salito sulla nave per trovare una soluzione" : "In Italia la solidarietà diventa crimine e le Ong Sono il nemico pubblico numero uno". Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, è salito a bordo della Sea Watch e ha fatto un live su Facebook in cui attacca Matteo Salvini per il blocco della nave della Ong tedesca: "Sono salito a bordo della Sea Wa

Sea Watch tenta l'ingresso in porto. L'Olanda : non siamo obbligati ad accoglierli. Salvini : non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...