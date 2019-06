Record per Oehlen | Wols e la nuova generazione di artiste da Sotheby’s

Caldo africano - nuovo Record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...

Formula 1 – Hamilton snobba anche i Record : “il primato della McLaren non mi interessa - io corro sempre per vincere” : La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 ...

Energia - ENEA : Record per eolico e solare - in calo consumi ed emissioni (-3%) : Forte balzo in avanti della produzione di Energia elettrica da eolico e solare che segna un +24% nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018; in forte calo l’idroelettrico (-12%) e segno negativo anche per i consumi di Energia (-3%) e le emissioni di anidride carbonica (-3%). È lo scenario delineato dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall’ENEA che evidenzia come nel primo trimestre 2019 ...

Caldo africano in Europa : temperature Record per giugno e incendi fuori controllo : Come annunciato, l’Europa subisce gli effetti di un’ondata di Caldo africano molto intensa: secondo la Bbc, l’afa che sta colpendo gran parte del vecchio continente si intensificherà ulteriormente in Francia, Spagna e Svizzera, dove si attendono temperature superiori a +40°C nel corso della giornata di oggi. Ieri in Germania, Polonia e Repubblica Ceca si sono registrate le temperature più alte di giugno. In Spagna, 11 province ...

Alpine Pearls E-Tour : Record del mondo in auto elettriche superando 16mila metri di dislivello sulle Alpi : Una sfida d’altri tempi e un tentativo di record del mondo, è quello che vedrà impegnate 7 auto elettriche che dal 4 al 10 luglio percorreranno il 1° Alpine Pearls E-Tour, 1.600 km a zero emissioni usando solo gli elettroni e attraversando 6 paesi delle Alpi in 5 tappe. Il Tour è patrocinato tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, l’Ente ricerca sistema energetico (RSE) ed diversi Parchi Nazionali ...

Caldo Record in Italia con temperature oltre i 40 gradi : La canicola toccherà il culmine proprio oggi con eccezionali temperature attorno a 40 gradi sulle pianure del Nord Italia e in Toscana, poi tra domani e sabato il potente anticiclone nord-africano si attenuerà un po’ e lascerà entrare da Nord-Est aria meno rovente, tuttavia più umida....

Il caldo da Record e la battaglia per il nudo A Monaco le donne difendono il topless : Redazione Le alte temperature spingono i cittadini a spogliarsi. Fra proteste e multe «Antonio, fa caldo» recitava in un celebre spot tormentone Luisa Ranieri, sexy in sottoveste. E di caldo ne sta facendo parecchio in tutta Europa, tanto che centinaia di scuole saranno chiuse oggi e domani in Francia per temperature che raggiungeranno - dicono le previsioni - i 34 gradi a Parigi, i 40 gradi a Besançon e Nevers, i 41 gradi a ...

Caldo Record - gli esperti : «Il giugno più torrido mai registrato». In Europa già le prime vittime : L'inferno sta arrivando. L'ondata di Caldo africano che sta attraversando tutta Europa ha già causato diverse vittime. Si parla del giugno più Caldo mai registrato, che non ha...

Caldo Record : 800-065510 è numero verde Croce Rossa per emergenze : Roma – In quella che viene annunciata come l’estate piu’ torrida degli ultimi anni, la Croce Rossa Italiana ha attivato Cri per le Persone: il numero verde gratuito 800-065510 h24 e sette giorni su sette per chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione alle persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e anziani. Chiamando l’800-065510, l’utente riceve ...

Meteo - caldo Record sull’Italia : da giovedì si toccano temperature mai raggiunte a giugno : L’Anticiclone Nord-Africano ha deciso di scatenare tuta la sua potenza proprio nell'ultima parte di questo mese trascinando masse d’aria torride di origine africana vero il Vecchio Continente. Per il centro nord dell'Italia si raggiungevano temperature oltre i 40 gradi e per alcune zone sarà record del periodo.

Oro da Record - perché il prezzo continua a salire : Il prezzo del metallo prezioso è arrivato a superare la soglia dei 1.400 dollari l'oncia, il nuovo massimo da sei anni a...

Industria : connessione e futuro - a Palermo numeri da Record per 'Connext Sicilia' (2) : (AdnKronos) - "La vera essenza di ConfIndustria è questa: aziende importanti, aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di SicIndustria Albane

Industria : connessione e futuro - a Palermo numeri da Record per 'Connext Sicilia' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b, 1300 visitatori, dodici workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al sistema ConfIndustria servizi. Sono numeri da record quelli di 'Connext Sicilia', l'evento di partenariato Industriale organizzato oggi, all'A