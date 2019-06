Lutto nel cinema | il volto più famoso di Hollywood non c’è più Morto dopo un ictus

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019)nel mondo del. ÈBilly Drago, l’attore da tutti conosciuto per aver interpretato lo scagnozzo di Al Capone Frank Nitti nel film Gli intoccabili del 1987. Era la faccia da gangster più richiesta di: tutti lo ricordiamo nei panni di Frank Nitti e nel film di Clint Eastwood Pale Rider. Billy Drago, il cui vero nome era William Eugene Burrows, era nato a Hugoton, in Kansas, da un regista e attore nativo americano. Il nome d’arte Drago era il vero cognome della madre, discendente di una famiglia di origini rumene. L’attore èlunedì 24 giugno 2019 a Los Angeles in seguito a unche gli aveva lasciato conseguente pesanti. Prima di sfondare come attore, Drago avevo fatto lo stuntman a Boot Hill e ha lavorato come conduttore radiofonico. La sua carriera iniziò ufficialmente sul finire degli anni ’70, in pellicole quali No Other Love, Windwalker, e ...

