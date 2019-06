Liam Gallagher in Italia nel 2020 | biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019)innel, a febbraio, per due. L'artista sarà sabato 15 febbraio al Palazzo dello Sport die domenica 16 febbraio al Mediolanum Forum di Assago () per due show della tournée a supporto del nuovo disco di inediti.Il nuovo album diverrà rilasciato il 20 settembre con il titolo Why Me? Why Not, su etichetta Warner Records, anticipato dal singolo Shockwave. Il brano ha debuttato ai vertici delle classifiche vinili e ai vertici della Trending Chart e anticipa lo spettacolo dia Glastonbury sabato 29 giugno sul celebre palco piramidale per una performance epica.A seguire, farà ritorno in, a Barolo, per il festival Collisioni il 4 luglio prima dei duedel tourche lo porteranno nei palasportni-. Due le date confermate, una ae una arispettivamente il 15 e ...

