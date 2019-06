La pseudoscienza dei dolmen e dei menhir che “fermano i terremoti”

wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) (foto: Andia/Getty Images) Questa settimana è rispuntata online, a partire dal sito Oggi24Ore, una storica bufala che legae terremoti, mettendo tutto assieme grazie a una buona dose di fantasia e superstizione. In sintesi, questa teoria afferma che già nella preistoria le persone avevano capito come impedire i terremoti, e infatti le gigantesche pietre verticali (i) e le altre costruzioni megalitiche a forma di portale (i) avrebbero avuto la funzione di valvole capaci di smorzare l’energia delle scosse. La loro distruzione – deliberata o dovuta al trascorrere del tempo – spiegherebbe quindi l’odierna presenza di terremoti, che potrebbero essere fermati solo installando deihi-tech, molto più pratici e maneggevoli di quelli del neolitico, ma altrettanto potenti come rimedio antisismico. Le fantasie di uno pseudoscienziato Dobbiamo tornare ...

