Ida e Riccardo sono tornati insieme? La dama chiarisce | “Sto meglio”

Uomini e Donne - Ida Platano : "Ho rivisto Riccardo Guarnieri" : Ad oltre un mese dalle registrazioni del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha confessato, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi di aver risentito l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri per un chiarimento definitivo: Sì, l’ho rivisto il sedici giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me Io sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri lancia un messaggio a Ida Platano? : Riccardo Guarnieri si sfoga dopo UeD: “Due cose ci salvano nella vita…” Riccardo Guarnieri è tornato a parlare sui social. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha postato un messaggio, accompagnato dalla foto visibile a destra, che potrebbe essere rivolto a Ida Platano, almeno secondo quanto ipotizzato dai suoi followers. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete ...

Le ha mandato in pappa il cervello! Ida Platano dopo l’addio a Riccardo Guarnieri confessa tutto : “La storia con Riccardo Guarnieri mi ha cambiata”: il racconto della dama di Maria De Filippi al termine di Uomini e Donne. dopo diversi tira e molla Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore. È successo in una delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne: Riccardo, che dopo aver conosciuto e frequentato altre dame, aveva richiamato in studio Ida ma lei non ha voluto saperne. Si era presa ...

Mi sono fatta aiutare psicologicamente! Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri : Ida Platano ha deciso di chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri, la dama ha confessato che per dimenticare il suo ex è ricorsa all'aiuto di uno psicologo. Durante un'intervista rilasciata al Magazine ufficiale del dating show, Ida ha confessato che la sua storia d'amore, con i suoi numerosi tira e molla, l'ha cambiata non poco tanto che la Platano si è fatta aiutare da un professionista per riprendere in mano la sua ...

Uomini e Donne - Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri : "Mi sono fatta aiutare psicologicamente" : I fan della coppia Ida Platano - Riccardo Guarnieri del trono over devono rassegnarsi. In un'intervista, ad 'Uomini e Donne Magazine', la dama ha annunciato di aver preso una decisione molto importante sulla sua vita sentimentale. La donna, infatti, dopo essere ritornata in trasmissione per l'ex fidanzato, ha messo la parola fine al tira e molla delle ultime settimane: Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ...

Trono Over - parla Armando : la frecciatina a Ida e Riccardo : Uomini e Donne, parla Armando del Trono Over: la frecciatina a Ida Platano e Riccardo Guarnieri Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne hanno lasciato molte domande senza risposta ai telespettatori del programma. Coppie riavvicinate e poi scoppiate, liti, discussioni e abbandoni improvvisi, hanno infatti contraddistinto la fine dell’esperienza televisiva di dame […] L'articolo Trono Over, parla Armando: la frecciatina a ...

“Ha un altro dopo l’addio a Riccardo”. Uomini e Donne - Ida lascia tutti di stucco : Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over. Non è stato un anno facile per Ida, che tra le fine del 2018 e gli inizi del 2019 ha dovuto per forza di cose dimenticare l’uomo di cui si era perdutamente innamorata e con il quale pensava di poter costruire una nuova famiglia. Poi il colpo di scena quando lui l’ha ricercata per vedere se era possibile riprendere un rapporto, ma anche in quella circostanza le cose non sono andate bene. “Ho ...

Uomini e Donne - Ida felice dopo l’addio a Riccardo. E non è sola : Uomini e Donne è andato in vacanza: il trono over (così come quello classico) dà appuntamento alla prossima stagione televisiva, ma la curiosità sui protagonisti del seguitissimo programma di Maria De Filippi non si arresta. Anzi: chissà cosa succederà questa estate, se ci saranno degli avvicinamenti o delle rotture. E chissà se ci saranno sviluppi nella storia d’amore infinita di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Li abbiamo lasciati con un ...

Ida Platano e la rottura con Riccardo Guarnieri : ‘Mi sono fatta aiutare psicologicamente’ : La fine della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha provato molto la dama di Uomini e donne. Recentemente sembrava che i due si stessero riavvicinando, dopo che lui l’aveva invitata a tornare in studio in cerca, forse, di un nuovo inizio. Inizio che però non c’è stato e ha lasciato la Platano decisamente delusa. Intervistata dal magazine di Uomini e donne Ida ammette: “La sofferenza che ho provato per la conclusione ...

Gossip Uomini e donne - Ida Platano non riesce a perdonare Riccardo : 'Sono arrabbiatissima' : Uomini e donne oggi non andrà in onda e al suo posto i telespettatori del dating show assisteranno ad un maxi episodio di Una Vita. Le ragioni della cancellazione non sono certo un mistero: dopo la scelta di Giulia Cavaglià, è cominciata la pausa estiva del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà il prossimo settembre con vecchi e nuovi protagonisti. Nei tre mesi di interruzione, i fan potranno comunque restare aggiornati sulle novità ...

U&D Trono Over - Riccardo conferma l'addio a Ida : 'Non doveva pretendere tutto e subito' : Riccardo Guarnieri lo aveva preannunciato alcuni giorni fa su Instagram, ma adesso sul nuovo numero del magazine di Uomini e Donne sono contenute le dichiarazioni esclusive sulla fine del rapporto con Ida Platano. Dopo aver provato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata nelle ultime settimane, il pugliese ha capito che non ci sono le condizioni giuste per poter ricominciare la loro altalenante storia d'amore. Alla rivista di gossip, il cavaliere ...

Gossip Uomini e donne - Riccardo Guarnieri nega il ritorno con Ida : 'Non mi ha dato tempo' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne prima della pausa estiva. Il tentativo di riappacificarsi, richiesto dal cavaliere, non ha dato gli esiti sperati e alla fine la coppia ha deciso di chiudere definitivamente. Successivamente alla registrazione effettuate il 21 maggio scorso, però, alcune parole del cavaliere avevano riacceso la speranza dei fan, lasciando presagire ad ...

UeD : Ida Platano pensa al figlio - Riccardo pronto per una serata : Ida Platano dopo Uomini e Donne: i dolci momenti con il figlio Samuele Ida Platano continua a raccontare la sua quotidianità sui social. La dama protagonista delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne ha mostrato sui Instagram Stories la sua cena, la lasagna preparata per il figlio Samuele e il momento della buonanotte. L’ex di Riccardo Guarnieri ha raccontato una giornata fatta di lavoro e famiglia, dove il figlio di sette ...

Uomini e donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati : «Ti annullo dalla mia vita» : Hanno lasciato insieme lo studio di “Uomini donne”, programma condotto da Maria De Filippi per cercare di far ripartire la loro storia, ma l’amore fra i due protagonisti del Trono Over Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è ormai definitivamente archiviato. I due infatti sono tornati in studio, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Il silenzio di Riccardo sui sentimenti che prova per lei l’hanno mandata su tutte le furie: “Ti annullo ...