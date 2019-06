Gli sviluppatori di The Outer Worlds sono già al lavoro su un nuovo RPG

Per realizzare Blair Witch Gli sviluppatori si sono ispirati a Firewatch : L'horror Blair Witch è stato rivelato all'E3 2019, ed è gestito dallo sviluppatore di Layer of Fear e Observer, Bloober Team, uno studio con una certa esperienza nella creazione di giochi spaventosi. Tuttavia, lo sviluppatore ha anche rivelato che per il titolo si sono ispirati a un gioco molto meno spaventoso ambientato in una foresta, ovvero Firewatch.Parlando in un'intervista con Eurogamer.net, Basia Kciuk, writer del gioco, ha detto di aver ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds "abbastanza felici" del paragone con Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è un gioco che molte persone non vedono l'ora di giocare, per le doti narrative di Obsidian Entertainment e per il modo in cui gestiscono le meccaniche di scelta e conseguenza, che dovrebbero essere spettacolari nel prossimo RPG. I fan, inoltre, hanno più volte paragonato il titolo all'amato Fallout:New Vegas, sempre di Obsidian, e quindi non vedono l'ora che il gioco sia disponibile.In effetti, i confronti tra The Outer Worlds ...

Per Gli sviluppatori di The Sinking City è stato molto importante pubblicare il gioco in esclusiva Epic Games Store : The Sinking City sta finalmente per essere pubblicato su PC e console questa settimana, purtroppo però non tutti quelli che lo stavano aspettando rimarranno contenti, in quanto la versione PC arriverà prima sul discusso Epic Games Store. Come intuibile sono stati molti gli utenti ad aver manifestato il loro dissenso.Come riporta WCCFTECH, i ragazzi di Frogwares hanno dichiarato che l'accordo con Epic Games è stato molto importante e che la ...

Andrew Wilson - CEO di EA - ha deciso di rinunciare ai suoi bonus per donarli ad un fondo dedicato aGli sviluppatori : Il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson e una serie di altri alti dirigenti hanno rifiutato i loro bonus in denaro per l'ultimo anno finanziario conclusosi il 31 marzo.Come riporta Gamespot, si legge in una nota: "Il nostro CEO e il suo staff hanno chiesto di non ricevere alcun premio in contanti per le prestazioni per l'anno fiscale 2019"."Anche se siamo delusi dai nostri risultati fiscali del 2019, comprendiamo le sfide che dobbiamo affrontare ...

Gli sviluppatori di Cuphead vorrebbero realizzare un gioco di Zelda : Studio MDHR, sviluppatore di Cuphead, ha manifestato il "sogno nel cassetto" di realizzare un nuovo titolo di Zelda, apprendiamo da Destructoid.Come possiamo vedere, uno dei due fondatori dello studio avrebbe anche le idee piuttosto chiare su come dovrebbe essere un eventuale nuovo gioco di Zelda: "Un nuovo Zelda realizzato in uno stile 2D animato a mano. Immaginate a tutta l'espressività e alla vita che potrebbero essere donate alle tribù, ai ...

Con Sniper Ghost Warrior Contracts - Gli sviluppatori sperano di dare ai fan l'esperienza da cecchino definitiva : Sniper Ghost Warrior Contracts (prossimo capitolo della famosa serie dedicata al cecchinaggio) è stato mostrato durante l'ultimo E3 con un breve teaser e qualche blanda informazione circa il gameplay. Oggi veniamo a conoscenza che con questo nuovo capitolo gli sviluppatori vogliono riportare la saga alle sue origini e realizzare l'esperienza da cecchino definitiva.Come riporta Gamingbolt, l'Art Director Rick Nath ha dichiarato l'intento di ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World sono contenti di aver ispirato la creazione di titoli come Dauntelss : Monster Hunter: World ha visto un successo mondiale senza precedenti per un franchise tradizionalmente popolare solo in Giappone. Questo successo probabilmente ha anche aiutato il sottogenere dei giochi cosiddetti Monster Hunter-like. Dauntless, che è un gioco free-to-play sul dare la caccia ai mostri, ha superato i 10 milioni di download da quando è stato pubblicato a maggio.Dauntless ha sì molti punti in comune con il titolo di Capcom, ma ...

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco deGli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Outriders : Gli sviluppatori spiegano in un video quello che dobbiamo sapere sullo shooter sci-fi : Outriders, uno sparatutto sci-fi sviluppato da People Can Fly, studio di Varsavia, è stata una delle più grandi sorprese uscite dall'E3 la scorsa settimana. Dopo il reveal dell'interessante shooter, lo sviluppatore ha deciso di pubblicare un breve video che riassume tutto ciò che è stato annunciato finora, riporta VG247.com.In Outriders, creerete il vostro personaggio e seguirete un misterioso segnale attraverso un pianeta in cui la ...

Il CEO di Take-Two non si spiega i sindacati per Gli sviluppatori : Strauss Zelnick, CEO di 2K Games e Rockstar, dice la sua sui sindacati nel mondo videoludico. Il tema è diventato particolarmente scottante proprio negli ultimi tempi in cui abbiamo potuto vedere le diverse ondate di licenziamenti.Ebbene, come riporta VG247, il CEO di Take-Two ha dichiarato come, a suo vedere, la natura dell'industria videoludica non sia terreno fertile per una possibile nascita di sindacati: "Guarda, i sindacati tendono a ...

Il CEO di Epic Games accusa Steam ed altri negozi online di derubare Gli sviluppatori : Sembra che la competizione tra Epic Games Store e gli altri negozi online non abbia tregua.Come riporta Segment Next, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicato un tweet contro Steam ed altri store online, accusandoli di derubare gli sviluppatori.Questa accusa è molto pesante, anche se, come si legge dal tweet, il CEO non ha fatto il nome di nessun negozio online. Tuttavia è facile intuire che Sweeney stava parlando, tra le altre cose, ...

Doom Eternal : Gli sviluppatori parlano delle scelte grafiche del gioco : Gran parte dello sviluppo di Doom Eternal è incentrata sulla leggibilità. Come sarebbero in grado i giocatori di leggere cosa sta succedendo se il gioco di per sé risulta molto frenetico?Gli sviluppatori hanno già chiarito precedentemente il perché dell'interfaccia utente così grande, ma sempre in un'intervista a VG247, Marty Stratton ha spiegato la scelta grafica del gioco.Piuttosto che cercare le armi, in Doom Eternal le troverete fluttuare, ...

Sky : Children of the Light per Gli sviluppatori è "come un film Pixar" : Recentemente Thatgamecompany ha pubblicato un trailer del suo nuovo titolo in arrivo a luglio su iOS, Sky: Children of the Light.In un'intervista con Polygon, come riporta Videogamer, il co-fondatore dello studio, Jenova Chen ha dichiarato: "Sto cercando di creare qualcosa come un film della Pixar. Qualcosa per la famiglia per giocare insieme. I telefoni cellulari hanno due miliardi di giocatori, ma ci sono solo 200 milioni di console. Ciò ...

GTA Online avrà presto il suo Casinò - la conferma daGli sviluppatori : L'andamento di GTA Online è sicuramente uno dei più bizzarri in assoluto nel panorama videoludico attuale. A distanza di ormai sei anni dalla release di GTA 5 e della conseguente apertura dell'universo ludico Online, il titolo continua a macinare numeri di assoluto rilievo in termini di giocatori che si collegano quotidianamente al mondo in rete. Il merito va ovviamente ai ragazzi di Rockstar Games, che sono evidentemente stati in grado di ...