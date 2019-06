Flixbus aumenta sua presenza in zona romana | più collegamenti con Roma | Fiumicino

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019)– In occasione dell’estate,si consolida nell’areacon l’obiettivo di agevolare i flussi turistici in arrivo nel territorio, potenziando icon le stazioni di Tiburtina e Anagnina, lanciando nuove connessioni intermodali con gli scali die Ciampino e integrando Pomezia nella propria rete di autobus intercity. Al contempo, il leader europeo della mobilita’ su gomma istituisce corse speciali tra la Capitale e le mete balneari piu’ rinomate d’Italia, rendendo sempre piu’ capillare il servizio offerto aini in partenza. Collegata con 300 citta’ in 10 Paesi,e’ uno dei centri su cuiha investito maggiormente in Italia, sia per far fronte alla domanda di chi deve spostarsi fra la Capitale e le altre regioni, in primis i tanti fuorisede che lavorano o studiano in citta’, ...