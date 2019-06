forzazzurri

(Di giovedì 27 giugno 2019): “Icardisue sp? Ilha un Depiù determinato…” Antonioscrive sulnel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Ilc’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» fu il disco della scorsa estate, ma ha smesso presto di girare. Sembra tutto diverso. Mai così credibili e vicini i nomi che si leggono.Rodriguez, Manolas, affiora nelle ultime ore Icardi. C’è una strategia nella nuova comunicazione. Il presidente ha tre punti di riferimento. Sarri, Ancelotti e Conte. 1) Sul suo exnatore Dedice tutto quando tace. Ha ordinato il silenzio sulle frasi che l’ex innamorato dilancia da ...

ForzAzzurri1926 : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” - sscalcionapoli1 : Corbo: “Icardi? Sarebbe una splendida scommessa, Manolas troverà una straordinaria intesa con Kalidou Koulibaly”… - SiamoPartenopei : Corbo: 'C'è una buona notizia: sorridete. Icardi al Napoli, splendida scommessa!' -