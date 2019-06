Ciao Darwin | Gabriele rimasto paralizzato ha un' infezione e dovrà essere presto operato

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019)Marchetti è l'uomo di 54 anni che ha partecipato come concorrente all'ultima edizione televisiva di, trasmissione molto amata e seguita dal pubblico italiano. Purtroppo il concorrente è caduto in malo modo durante la prova dei rulli al 'Genodrome', rimanendodalle spalle in giù. In seguito a questo tragico incidente dalle conseguenze disastrose, la produzione del programma ha eliminato il gioco in questione, rivelatosi eccessivamente pericoloso per la salute di tutti i partecipanti. Le condizioni dell'uomo sembrano nonper nulla migliorate ad oggi, anzi quest'ultimobenper via di un'che potrebbe risultargli letale. Peggiorano le condizioni diMarchetti, concorrente diin questi mesi si sta sottoponendo alla fisioterapia, ma pare che questa non stia apportando i miglioramenti ...

zazoomblog : Ciao Darwin: non migliorano le condizioni del concorrente paralizzato dalle spalle in giù - #Darwin: #migliorano… - ElisaDiGiacomo : Ciao Darwin: non migliorano le condizioni del concorrente paralizzato dalle spalle in giù - DEALBA14 : -