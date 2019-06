Anticipazioni UeD | Teresa e Andrea | dove andranno a convivere

lanostratv

(Di giovedì 27 giugno 2019)Langella eDal Corsoa vivere insieme a Milano Passi da gigante perLangella eDal Corso. La coppia nata a Uomini e Donne è pronta per andare adopo aver fatto sussultare il pubblico di Canale5 a febbraio. Il “no” diDal Corso aveva infatti sorpreso tutti, ma la cosa ancora più sorprendente era stata la notizia di un loro riavvicinamento a marzo. OggiLangella eDal Corso stanno insieme da tre mesi e su Uomini e Donne Magazine hanno dichiarato di volere andare a vivere insieme: “Abbiamo intenzione di cercare casa insieme, lasceremo passare l’estate per cercare un appartamento a settembre”. Insomma l’amore non aspetta eLangella eDal Corso non vogliono di certo perdere tempo dopo essersi trovati e scelti. Finita l’estate per loro inizierà una nuova sfida: la ...