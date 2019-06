Android Q ed EMUI 10 su Honor 20 e basta? Il destino dei modelli del produttore

Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite - c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : partito il roll out in Italia : A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia. L'articolo Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite, c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie: partito il roll out in Italia proviene da TuttoAndroid.

C’è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia : ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie. L'articolo C’è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia: ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 Android Q confermato per Honor 20 - Honor 20 Pro - Honor 20 Lite : Arrivano anche per Honor le prime conferme di aggiornamento EMUI 10 Android Q sul alcuni modelli di smartphone. Il primo a ricevere aggiornamento Android sarà proprio la serie Honor 20 con le sue varianti Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

L’impegno italiano sugli aggiornamenti Huawei a EMUI 10 e Android Q - l’ultima nota : Niente panico per gli aggiornamenti Huawei ad EMUI 10 e naturalmente Android Q. La rassicurazione di oggi è tutta italiana e prende piede dalla divisione nostrana dell'azienda e i suoi canali social. In effetti è stata trasmessa una nota informativa più che mai tranquillizzante e pure messa online una pagina web con delle informazioni puntuali sulle prossime tappe per gli update. Proprio nella giornata di ieri Huawei Mobile, nella sua veste ...

EMUI 10 e Android Q ci sarà su 17 smartphone Huawei - la conferma ufficiale il 20 giugno : Quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 10 e dunque Android Q? La domanda è imperante dopo le triste vicende del ban USA che sembrava mettere in pericolo i futuri aggiornamenti incrementali dei device del produttore. Così non sarà, come ufficializzato dalla stessa azienda proprio oggi 20 giugno. In anteprima, la fonte Huawei Central ha riportato la lista di ben 17 smartphone Huawei che riceveranno insieme EMUI 10 e Android Q. Nell'elenco ci ...

Foto e video di EMUI 10 su Huawei P30 : alla fine arriverà Android Q? : Non è proprio vicinissimo Android Q personalizzato con EMUI 10, ma grazie alla community di XDA Developers possiamo farci un'idea di come sarà a bordo di Huawei P30, di cui già vi abbiamo parlato in questo articolo in relazione alla botta di velocità che investirà il top di gamma con l'innesco della prossima major-release. Il ban USA incombe ancora (benché non se ne parli come nei primi giorni, la questione è tutt'altro che risolta), non siamo ...

EMUI 10 Android Q Huawei scopriamo la “Modalità scura” : L'EMUI 10 ha incluso una "Modalità scura" sotto le Impostazioni dello schermo, che applica il tema scuro a livello di sistema sull'interfaccia.

Ecco le prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q : Grazie ai primi test su Huawei P30 Pro siamo già in grado di dare un'occhiata ai primi screenshot della EMUI 10, basata su Android Q: Ecco le prime immagini della tanto attesa release, ban permettendo. L'articolo Ecco le prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Huawei sta testando internamente EMUI 10 - basata su Android Q : Secondo quanto riportato da FunkyHuawei, il colosso cinese starebbe testando internamente l'interfaccia EMUI 10 basata si Android Q. L'articolo Huawei sta testando internamente EMUI 10, basata su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Anche Huawei P Smart e Huawei P20 Lite ricevono l'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia proprietaria EMUI 9.1. L'articolo Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9 porta Android 9 Pie su numerosi smartphone - Huawei Watch GT riceve la funzione AOD : Buone notizie per i possessori di alcuni smartphone Huawei, che stanni ricevendo l'atteso aggiornamenti a EMUI 9, con Android 9 Pie. L'articolo EMUI 9 porta Android 9 Pie su numerosi smartphone, Huawei Watch GT riceve la funzione AOD proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento EMUI 10 Android 10 Q Su quali smartphone arriva ? : Quando vedremo l'Aggiornamento EMUI 10 per la prima volta? L'EMUI 10 sarà rilasciata a settembre 2019. Cronologia del rilascio di Android Q