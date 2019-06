Alcuni dipendenti di Google chiedono di escludere l’azienda dal Pride di San Francisco

Alcuni dipendenti di Snapchat hanno spiato i dati personali degli utenti : Snapchat(Foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Alcuni dipendenti di Snapchat hanno abusato degli strumenti dedicati per accedere ai dati personali al fine di spiare gli utenti dell’applicazione. Motherboard riporta che due ex dipendenti e altre fonti interne a Snapchat hanno descritto strumenti interni che consentivano ai dipendenti della piattaforma di accedere ai dati degli utenti, come posizione, scatti, numeri di telefono e ...