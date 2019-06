Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019)dailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio altre nove persone sono state raggiunte dalle nuove ordinanze della magistratura per la morte di Antonio Cosimo Stano pensionato 75 anni di Manduria vittima delle violenze di una baby gang dice lo scorso XXIII aprile sono coinvolti maggiorenne dei minorenni che rispondono in concorso di reati di tortura lesioni danneggiamenti violazione di domicilio aggravata Cambiamo argomento la politica scontro sull’autonomia nessuna decisione sottostrade si riapre il discorso Atlantia in Alitalia dopo di vertici notturni avvenuti uno dopo l’altro Palazzo Chigi nel governo ancora stallo cresce la tensione le intese sulle autonomie regionali e non da Matteo Salvini per il consiglio dei ministri di oggi saranno al centro di una nuova riunione ...

