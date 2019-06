Scuola | Ata | 50 posti a Lucca | si cercano tecnici | amministrativi e collaboratori

Il prof mi ha molestata in classe! Carabinieri a Scuola dopo la denuncia della studentessa : Oltre agli studenti questa mattina c'erano anche i Carabinieri al liceo Mursia di Carini a seguito della denuncia presentata dal padre e dalla madre di una studentessa minorenne per una tentata violenza subita da un insegnante. Nel primo giorno degli esami orali per la maturità gli uomini dell'Arma, su disposizione della Procura di Palermo, hanno perquisito l’istituto di via Trattati di Roma. Notificato l’avviso di garanzia al professore per il ...

Scuola : presentata una mozione laica per abolire l'ora di religione : Una mozione depositata in Parlamento sta facendo molto discutere oltre che nelle stanze della politica, anche nelle normali discussioni da bar o sui social. Si tratta di una mozione che ha come punto principale l'abolizione dell'ora di religione nelle scuole. Si tratta di una proposta sottoscritta da Riccardo Nencini come primo firmatario, ma che raccoglie l'adesione di un nutrito gruppo di parlamentari del PD, del Movimento Cinque Stelle, di ...

La compro io! La Scuola frequentata dai figli rischia di chiudere : Pur di non far chiudere una scuola ha annunciato l'intenzione di acquistarla. Protagonista la signora Vanessa Crivelli, maestra elementare e madre di una ragazzina di 14 anni e di un bambino di 8, che alcuni giorni fa al termine dell'anno scolastico ha affermato di essere disponibile a comperare con soldi propri la Sant’Anna di Vallecrosia, comune di circa 7mila abitanti in provincia di Imperia, un istituto di proprietà delle ‘Suore della ...

Cascata di applausi a Villafranca Veronese per i cortometraggi del bando 'Cinema a Scuola' : Scrosci di applausi pieni, a Cascata, entusiasti. È questa la sintesi empatica della serata al Teatro Alida Ferrarini di Villafranca Veronese dove il 14 giugno si è svolta la presentazione alla cittadinanza dei cortometraggi degli studenti partecipanti al bando del Miur 2018 "Cinema a Scuola". La manifestazione è stata fortemente sostenuta dall'amministrazione comunale come sequel delle premiazioni del 30 maggio davanti alle autorità scolastiche ...

La Scuola di Gentile è stata distrutta. Al suo posto - il nulla - : Giancristiano Desiderio M entre mi accingo a scrivere dell'ultimo libro di Ernesto Galli Della Loggia, L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola (Marsilio), ho sotto mano un libro del 1920 edito da Laterza: La riforma dell'educazione. L'autore è Giovanni Gentile, che nel giro di tre anni avrebbe varato la sua famosa riforma, e che in questo testo raccoglieva i Discorsi ai maestri di Trieste ossia una serie di lezioni di ...

Scuola - assegnazioni provvisorie ultime notizie : firmata ipotesi di contratto 2019/22 - le novità : Il sindacato UIL, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia la firma dell’ipotesi di contratto per il triennio 2019/2022 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Uno dei nodi da sciogliere era quello relativo ai docenti FIT. A questo proposito, la Uil rende noto che ai docenti FIT sarà permesso di presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale. Assegnazione provvisoria per i ...

Viareggio - gattina mascotte della Scuola gettata dal secondo piano : Federico Garau In un duro intervento su Facebook, la dirigenza scolastica ha fatto sapere di essere pronta a prendere seri provvedimenti. Si cercano ancora i responsabili Arriva da una scuola di Viareggio la notizia di uno spregevole caso di violenza commessa nei confronti di un animale. L'ennesimo gesto “goliardico”, anche se di allegro ha ben poco, compiuto a conclusione dell'anno scolastico. Il fatto si è verificato all'interno ...

Marina Militare : dal 13 al 16 giugno la nave Scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania : Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni. Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano. La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la ...

Viareggio - gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di Scuola : Viareggio, gattina lanciata dal balcone l'ultimo giorno di scuola Alice, questo il nome della mascotte della scuola, è stata trovata in giardino tramortita. "Chi sa, parli", scrive il collegio docenti dell'istituto Piaggia su Facebook. E ammonisce: quello che sembra un gioco scriteriato, si configura a tutti gli effetti ...

Viareggio - gatta lanciata dal secondo piano di una Scuola nell’ultimo giorno di lezione : È diventata ormai un’usanza ben radicata: l’ultimo giorno di scuola viene salutato in tutta Italia dagli studenti con scherzi e gesti goliardici. Tuttavia sempre più spesso i ragazzi arrivano ad oltrepassare i limiti, fino a danneggiare cose o persone, con veri e propri atti di vandalismo, andando ben al di là dei classici gavettoni al termine delle lezioni. Se la vicenda più grave è stata senza dubbio la tragedia di Como, dove un ragazzo di 15 ...

Scuola - il caso della docente sospesa di Palermo : cosa sarebbe successo con l”autonomia differenziata’? : Non si spegne l’eco delle polemiche sul caso della professoressa di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Il articolo di Rossella Latempa sul ‘Manifesto’ pone l’attenzione a quello che sarebbe successo se la Scuola pubblica italiana si fosse trovata in ‘regime di autonomia differenziata’? Eh si, perché il progetto della Lega, ‘pronto ad arrivare in Consiglio dei ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : UE alza la voce contro l’Italia ‘E’ arrivata l’ora di pagarli di più’ : Da anni, ormai, si continua a parlare degli stipendi dei docenti della Scuola pubblica italiana come assolutamente inadeguati rispetto ai ‘colleghi’ degli altri Paesi Europei. Il Governo ha sempre fatto ‘orecchie da mercante’, ancor più negli ultimi anni se si considerano i ritocchi ‘elemosina’ alle buste paga del personale scolastico. Ora, però, è l’Europa ad alzare la voce e a bacchettare ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Scuola - in vent’anni è raddoppiata la percentuale di alunni con disabilità : vent’anni fa, nell’anno scolastico 1997/1998, la percentuale di alunni delle scuole (statali, paritarie e non paritarie) con disabilità certificata corrispondeva all’1,4% del totale. Oggi, a fronte della diminuzione del numero complessivo degli alunni, dovuta al calo generale delle nascite, è più che raddoppiata: raggiunge il 3,1%, secondo i dati dell’ultimo rapporto del Miur, I principali dati relativi agli alunni con disabilità. Si tratta di ...