Quale sarà il tormentone dell' estate 2019?

Quale sarà il futuro dei calciatori in prestito del Napoli? : Tanti i calciatori azzurri in prestito per questa stagione, tra i nomi più interessanti che potrebbero tornare utili per la prossima ci sono Rog e Inglese. Rog è passato a gennaio al Siviglia, dove ha continuato a non mettersi in mostra come avrebbe voluto. Più convincente la stagione di Inglese al Parma, se non fosse per l’infortunio che lo ha bloccato nelle ultime settimane. I due calciatori molto probabilmente non torneranno in rosa la ...