Perché i gatti fanno la pasta

ideegreen

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Anche chi non possiede un gatto conosce bene certe sue abitudini ma non tutti sannola, nemmeno molti proprietari che guardano incuriositi questo comportamento. In verità la risposta più banale ed intuibile è nota quasi a tutti ma ci sono altre due teorie che sono poco conosciute pur essendo importanti e probabili. (altro…)laIdee Green.

jupiterflea : Perla: la mia gatta attuale, me la portò mio padre in 4 elementare perché sapeva che avevo un’ossessione per i gatt… - Juliettebrios : RT @rudi_de_fanti: Non mangio carne da 5 anni quindi non venitemi a rompere le palle con “perché maiali mucche polli si è cani e gatti no?… - mina_gatti : RT @giuliaselvaggi2: Ringrazio infinitamente colui che mi ha mandato questa mail perché mi ha dato la possibilità di denunciarlo. I soldi d… -