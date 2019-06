Passione in barca per Gigi Buffon e la D’Amico! La pancia piatta di Ilaria smentisce la gravidanza (Di mercoledì 26 giugno 2019) Coccole al sole per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. L’ex portiere della Juventus e della nazionale di calcio italiana e la giornalista sportiva si stanno godendo l’estate ormai ufficialmente cominciata. I paparazzi del settimanale Chi hanno fotografato i due in barca tra l’isola d’Elba e l’Argentario. Stando agli scatti, i due sembrerebbero essere da soli. Nelle foto non compaiono né i figli nati dalle precedenti storie d’amore nè il piccolo Leopoldo, il bambino nato dalla relazione con il campione. Vacanze a tutto relax per i due che sono riusciti a ritagliarsi qualche momento da vivere in coppia. (Di mercoledì 26 giugno 2019) Coccole al sole perD’Amico. L’ex portiere della Juventus e della nazionale di calcio italiana e la giornalista sportiva si stanno godendo l’estate ormai ufficialmente cominciata. I paparazzi del settimanale Chi hanno fotografato i due intra l’isola d’Elba e l’Argentario. Stando agli scatti, i due sembrerebbero essere da soli. Nelle foto non compaiono né i figli nati dalle precedenti storie d’amore nè il piccolo Leopoldo, il bambino nato dalla relazione con il campione. Vacanze a tutto relax per i due che sono riusciti a ritagliarsi qualche momento da vivere in coppia.

La pancia piatta della D’Amico dimostra che non ci sarebbe alcuna gravidanza in corso, diversamente da quanto indicavano i rumors comparsi in rete sul conto dei due nell’ultimo periodo. Lo charme, invece, è rimasto immutato: Ilaria è bellissima come lo era all’inizio della storia d’amore con Buffon, quando l’ex portiere della Juve perse la testa per lei nonostante il legame pregresso con l’ex moglie Alena Seredova.