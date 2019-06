Manduria | anziano vittima della baby-gang | altri nove arresti | otto sono minori “Calci e

Manduria - anziano pestato a morte : in chat baby gang riferimenti a più vittime : Continuano serrate le indagini sulla baby-gang di Manduria, la città del tarantino, in Puglia, travolta da un vero e proprio tsunami mediatico dopo la morte, il 23 aprile scorso, di Antonio Cosimo Stano, il 66enne brutalmente torturato e seviziato in casa sua da un gruppo di ragazzini del posto, almeno 14 secondo quanto riferisce la stampa locale. Ad oggi gli indagati per la morte dell'anziano sono in totale 18, otto ragazzini sono finiti in ...

Manduria - la 'Marcia della civiltà' in memoria dell'anziano pestato a morte : TARANTO - 'Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare', 'Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo'. Sono alcune delle frasi su cartoncino colorato affisse nel centro di Manduria nel giorno della Marcia per la Civiltà, partita in mattinata in memoria di Antonio Stano, il 66enne morto il 23 ...

Manduria - anziano pestato a morte da baby gang - gli audio : 'Eravamo in sei con le mazze' : Si tinge di particolari ancora più raccapriccianti la vicenda di Manduria, la cittadina del tarantino balzata agli onori della cronaca nazionale per il caso relativo al pestaggio del 66enne Antonio Cosimo Stano, il quale è deceduto dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. La vittima infatti è stata brutalmente seviziata in casa sua da una baby gang, composta da circa 14 ragazzini, otto dei quali sono finiti in carcere con le accuse di ...

Manduria - anziano torturato dai bulli disse alla Polizia : 'Aiutatemi - mi perseguitano' : Continuano spedite le indagini intorno al caso del 66enne Antonio Cosimo Stano, l'uomo deceduto il 23 aprile scorso all'ospedale di Manduria, nel tarantino, perché seviziato da una baby gang composta da 14 ragazzi del posto. Per la morte di Stano 8 di loro sono stati già riconosciuti e portati in carcere, questo grazie anche alla testimonianza spontanea di una giovane ragazza di 16 anni, che in uno dei video ripresi dai ragazzi mentre ...

Manduria - anziano picchiato a morte : carcere per i due maggiorenni : Convalidati i fermi dei due maggiorenni coinvolti nelle indagini sul pestaggio a morte di Antonio Stano. Il gip del Tribunale di Taranto ha infatti confermato gli arresti nei confronti di chi avrebbe guidato il gruppo di bulli ai danni del 66enne morto a Manduria lo scorso 23 aprile. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, dopo aver emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati, il giudice ha ...

Manduria - anziano seviziato e ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Antonio urlava implorando con disperazione : state fermi» : «urlava implorando con disperazione: state fermi, state fermi». Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla Polizia nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Stano,...

Manduria - anziano picchiato a morte : otto fermati - sei sono minorenni | : Antonio Cosimo Stano, 65 anni, è stato ucciso a calci e pugni, in strada, dalla gang di ragazzini. Contestati i reati di tortura e sequestro di persona

Violenze contro anziano a Manduria - arrestati 8 giovani : Milano, 30 apr., askanews, - Questo drammatico video amatoriale, diffuso dalla polizia, mostra la baby-gang di Manduria, in provincia di Taranto, accanirsi contro il 66enne Antonio Cosimo Stano, poi ...

Taranto - anziano pestato a morte a Manduria : 8 fermi - 6 sono minorenni : sono otto le persone fermate in merito al pestaggio e l'omicidio Antonio Cosimo Stano , il 65enne deceduto lo scorso 23 aprile per 'shock cardiogeno' nel reparto di rianimazione dell'Ospedale ...

Manduria - anziano picchiato a morte : Antonio Cosimo Stano, 65 anni, è stato ucciso a calci e pugni, in strada, dalla gang di ragazzini. Contestati i reati di tortura e sequestro di persona

Manduria - anziano vittima della baby-gang : fermati 8 ragazzi per tortura e sequestro di persona. Sei sono minori : La polizia sta eseguendo il fermo di otto persone, di cui sei minori, della cosiddetta “Comitiva degli Orfanelli”, considerata responsabile del pestaggio di Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto il 23 aprile scorso dopo essere stato picchiato e bullizzato da una baby gang a Manduria. I reati che la Procura contesta ai fermati sono quelli di tortura e sequestro di persona. Gli agenti, a seguito delle indagini della procura di ...

Manduria - anziano picchiato a morte : otto fermi - sei sono minorenni : La baby gang che ha pestato e torturato Antonio Cosimo Stano. I ragazzi sono accusati anche di danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati

Anziano picchiato a morte da baby gang : i funerali a Manduria : Anziano picchiato a morte da baby gang: i funerali a Manduria Alla cerimonia, che si è svolta in forma privata, hanno partecipato circa 50 persone. Proseguono intanto le indagini, con una riunione operativa alla procura di Taranto. Si attendono i risultati degli esami istologici sui reperti prelevati durante ...

Anziano picchiato a morte da baby gang : i funerali a Manduria - : Alla cerimonia, che si è svolta in forma privata, hanno partecipato circa 50 persone. Proseguono intanto le indagini, con una riunione operativa alla procura di Taranto. Si attendono i risultati degli ...