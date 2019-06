L' imbarazzo

imbarazzo a Temptation Island 2019 : la confessione di Jessica su Andrea : Jessica e le orecchie di Andrea: la frase imbarazzante a Temptation Island Parte con una confessione imbarazzante la sesta edizione di Temptation Island. Protagonisti della prima puntata, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, sono stati Jessica e Andrea. I due hanno deciso di partecipare al reality show di Canale 5 dopo aver rinviato il loro […] L'articolo Imbarazzo a Temptation Island 2019: la confessione di Jessica su Andrea ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi porta in studio la fidanzata : il commento di Gerry Scotti - imbarazzo in tv : Nicolò Scalfi di Caduta Libera ha voltato pagina dopo la storia con Valeria e poi con Veronica (entrambe conosciute durante il programma di Gerry Scotti). Ora il suo cuore batte per Sara, sulla quale il campione precisa: "Stiamo insieme da poco". Durante la puntata di sabato 22 giugno, il conduttore

Pd - solo 29 in aula al voto sul dl crescita : imbarazzo-Zingaretti - il suo partito il venerdì non lavora : Il Pd, il venerdì pomeriggio, è già andato in massa al mare. Già, perché al voto finale sul dl crescita erano presenti in aula 29 piddini su 111. Una discreta vergogna, un numero clamoroso di assenza sul quale è intervenuto, sabato, il segretario Nicola Zingaretti, chiedendo spiegazioni su quanto ac

NBA – LaVar Ball nella bufera! Doppio senso hot alla giornalista : imbarazzo in diretta tv [VIDEO] : LaVar Ball nella bufera per un commento infelice che ha dato vita ad un Doppio senso hot: imbarazzo in diretta tv per la giornalista Molly Qerim Gli ultimi giorni di LaVar Ball sono stati alquanto frenetici. Il vulcanico padre di Lonzo ha visto suo figlio spedito, senza troppi complimenti, a New Orleans nella trade che ha portato Anthony Davis ai Lakers ai quali in risposta ha lanciato una maledizione. Un’altra sua dichiarazione però ...

Romina Power e Loredana Lecciso - imbarazzo all'Hotel Hilton : cosa è successo : Ci risiamo! Si torna a parlare della querelle fra Romina Power e Loredana Lecciso. Avranno pure un uomo in comune (Al Bano Carrisi) ma di certo non la voglia di essere amiche per la pelle e allora ecco servita una nuova puntata della diatriba che non smette di sorprendere da anni.Dagospia riferisce un curioso episodio capitato nella giornata di ieri nell'Hotel Hilton, uno dei più rinomati della capitale. Romina è in compagnia di sua figlia ...

GIAMPIERO INGRASSIA E GIANLUCA GUIDI/ imbarazzo per Caterina Balivo : 'mi dissocio' : GIAMPIERO INGRASSIA e GIANLUCA GUIDI rispondono alle domande scottanti di Vieni da me tra aneddoti divertenti e un'amicizia speciale.

Vieni da me - Gianluca Guidi mette in imbarazzo Caterina Balivo : Ospiti a Vieni da me, Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia, hanno messo in seria difficoltà la conduttrice Caterina Balivo fin dall’inizio. Guidi e Ingrassia infatti, appena entrati hanno "rubato" la cartellina con le domande della loro ospitata. I due attori hanno regalato attimi di grande ilarità

Caterina Balivo spaziale in argento. Ingrassia e Guidi creano imbarazzo a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia a Vieni da Me. È la penultima puntata della stagione e in studio succede di tutto. I due fanno lo show, creano un certo imbarazzo nella presentatrice che sta al gioco e il pubblico non trattiene le risate. Insomma, un altro successo assicurato. Gianluca e Giampiero sono scatenati. Per cominciare rubano a Caterina la scaletta delle domande. Ma lei non si abbatte e supera la difficoltà. ...

Pamela Prati alla VIP Champions a Capri - per la Michelazzo è priva di imbarazzo : Dopo tutto lo scandalo che è scoppiato su Pamela Prati, la showgirl sta continuando a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Solitamente, nella splendida isola partenopea di Capri, dal 6 al 9 giugno, si tiene la cosiddetta VIP Champions. Si tratta di un evento a cui prendono parte molti VIP, i quali si sfidano in simpatiche gare di calcio e tennis. Tra i volti più famosi spiccano quelli di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Alfonso Signorini, ...

Marcia Cross - l’attrice di Desperate Housewives e il marito lottano contro il cancro. Lei : “Devo sentirmi in imbarazzo perché il mio tumore ha preso residenza nell’ano?” : FQ Magazine Hugh Grant: “Sono diventato troppo vecchio, brutto e grasso per recitare in commedie romantiche” Tutti ricordano il suo volto (e le sue peripezie) nella popolare serie Desperate Housewives, dove interpretava Bree van de Kamp. L’attrice ha avuto un tumore causato dal virus Hpv. A rivelarlo è stata lei stessa durante una ...

Mattino 5 - ultima puntata per Federica Panicucci? In studio piomba il fidanzato : imbarazzo totale : Sorpresa romantica per Federica Panicucci durante l'ultima puntata di Mattino Cinque su Canale 5: in studio si è presentato il suo fidanzato Marco Bacini e i due hanno cominciato a ballare da veri innamorati sulle note suonate dal vivo da Mariano Apicella, il musicista amico di Silvio Berlusconi, e

Vieni da me - battuta shock della Balivo : gelo in studio e imbarazzo in Rai : Caterina Balivo fa una battuta imbarazzante a Vieni da me: cala il gelo in studio E’ Il Fatto Quotidiano a parlarne: nella puntata di Vieni da me trasmessa lunedì scorso, 3 giugno 2019, Caterina Balivo, intervistando Giorgio Mastrota, si è lasciata sfuggire una battuta piuttosto imbarazzante, a causa della quale è calato il gelo in studio. “Ti tira ancora? Bravo!” ha infatti detto la conduttrice, rivolgendosi al suo ospite che, ...

Manuela Arcuri : "Avances da una donna? E' capitato e ho provato un certo imbarazzo..." : Manuela Arcuri è tornata in tv grazie alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.L'attrice latinense è intervenuta, più volte, anche nel dibattito riguardante il caso Pamela Prati e il suo finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, affermando di essere stata anche lei vittima di questo "sistema".prosegui la letturaManuela Arcuri: "Avances da una donna? E' capitato e ...

Buffagni (M5s) : “Tangentopoli in Lombardia? imbarazzo per il territorio. Serve cambio culturale nella classe politica” : “Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte ...